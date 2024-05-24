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Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности - РИА Новости, 24.05.2024
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Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности
Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности - РИА Новости, 24.05.2024
Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности
По итогам 2023 года в России зарегистрировано 7805 ДТП с участием водителей мотоциклов, в которых погибли 744 человека, 8363 были ранены, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:00
2024-05-24T08:00
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. По итогам 2023 года в России зарегистрировано 7805 ДТП с участием водителей мотоциклов, в которых погибли 744 человека, 8363 были ранены, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. В сравнении с предыдущим годом таких ДТП стало на 23% больше, а число погибших и раненых выросло на 17% и 22,8%, соответственно. Тенденция сохранилась и за первые четыре месяца 2024 года, при этом мототранспорта на российских дорогах становится больше.В Госавтоинспекции МВД России напомнили, что водители и пассажиры мототранспорта являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения."Мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП — так, падение с транспортного средства на невысокой скорости способно привести к перелому конечности, а отсутствие шлема, который по ПДД является обязательным элементом экипировки, повысит риск получить черепно-мозговую травму", — пояснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Антон Белан.Госавтоинспекция призывает мотоциклистов строго соблюдать ПДД и требования безопасного использования данного вида транспортных средств. Прежде всего мотоцикл должен быть в установленном порядке зарегистрирован, у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория и управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и мотозащите, включая специальную одежду — куртку, штаны, наколенники, а также перчатки для защиты кистей при падении.Кроме того, перед выездом нужно проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. При движении важно соблюдать скоростные ограничения, не устраивать гонки в потоке, соблюдать дистанцию и боковой интервал, уведомлять участников движения о совершении маневров. Водителям автомобилей автоинспекторы советуют чаще смотреть в зеркала заднего вида, контролируя возможное появление мотоциклов.На регулярной основе сотрудники Госавтоинспекции проводят в регионах России профилактические и рейдовые мероприятия, а также информационно-пропагандистские кампании и акции, цель которых — снизить общее количество ДТП с участием мотоциклистов, число погибших и раненых в них людей.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240418/gosavtoinspektsiya-1940460960.html
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россия
Россия

Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности

© Фото : ГУОБДД МВД РоссииГосавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности
Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : ГУОБДД МВД России
Госавтоинспекция призывает мотоциклистов соблюдать меры безопасности
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. По итогам 2023 года в России зарегистрировано 7805 ДТП с участием водителей мотоциклов, в которых погибли 744 человека, 8363 были ранены, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.
В сравнении с предыдущим годом таких ДТП стало на 23% больше, а число погибших и раненых выросло на 17% и 22,8%, соответственно. Тенденция сохранилась и за первые четыре месяца 2024 года, при этом мототранспорта на российских дорогах становится больше.
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В Госавтоинспекции МВД России напомнили, что водители и пассажиры мототранспорта являются одними из наиболее уязвимых участников дорожного движения.
"Мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП — так, падение с транспортного средства на невысокой скорости способно привести к перелому конечности, а отсутствие шлема, который по ПДД является обязательным элементом экипировки, повысит риск получить черепно-мозговую травму", — пояснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Антон Белан.
Госавтоинспекция призывает мотоциклистов строго соблюдать ПДД и требования безопасного использования данного вида транспортных средств. Прежде всего мотоцикл должен быть в установленном порядке зарегистрирован, у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория и управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и мотозащите, включая специальную одежду — куртку, штаны, наколенники, а также перчатки для защиты кистей при падении.
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Кроме того, перед выездом нужно проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. При движении важно соблюдать скоростные ограничения, не устраивать гонки в потоке, соблюдать дистанцию и боковой интервал, уведомлять участников движения о совершении маневров. Водителям автомобилей автоинспекторы советуют чаще смотреть в зеркала заднего вида, контролируя возможное появление мотоциклов.
На регулярной основе сотрудники Госавтоинспекции проводят в регионах России профилактические и рейдовые мероприятия, а также информационно-пропагандистские кампании и акции, цель которых — снизить общее количество ДТП с участием мотоциклистов, число погибших и раненых в них людей.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Россия
 
 
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