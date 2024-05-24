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Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
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21:07 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/glava-1948251584.html
Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ
Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ
Руководителем украинского новостного агентства "Укринформ" назначен полковник ВСУ Сергей Череватый, сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T21:07
2024-05-24T21:07
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководителем украинского новостного агентства "Укринформ" назначен полковник ВСУ Сергей Череватый, сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. "Генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" с сегодняшнего дня назначен Сергей Череватый", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Карандеева в соцсети Facebook*.Как отметил и.о. министра, Череватый имеет воинское звание полковника, а также является военным журналистом, представителем восточной группировки ВСУ и кандидатом политических наук.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)
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Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ

Главой украинского новостного агентства "Укринформ" стал полковник ВСУ Череватый

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководителем украинского новостного агентства "Укринформ" назначен полковник ВСУ Сергей Череватый, сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев.
"Генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" с сегодняшнего дня назначен Сергей Череватый", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Карандеева в соцсети Facebook*.
Как отметил и.о. министра, Череватый имеет воинское звание полковника, а также является военным журналистом, представителем восточной группировки ВСУ и кандидатом политических наук.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Главком ВСУ начал проверку после попытки вручить журналисту повестку
7 апреля, 10:16
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)
 
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