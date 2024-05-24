https://ria.ru/20240524/glava-1948251584.html

Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ

Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024

Главой украинского новостного агентства стал полковник ВСУ

Руководителем украинского новостного агентства "Укринформ" назначен полковник ВСУ Сергей Череватый, сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T21:07

2024-05-24T21:07

2024-05-24T21:07

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Руководителем украинского новостного агентства "Укринформ" назначен полковник ВСУ Сергей Череватый, сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев. "Генеральным директором национального информационного агентства "Укринформ" с сегодняшнего дня назначен Сергей Череватый", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Карандеева в соцсети Facebook*.Как отметил и.о. министра, Череватый имеет воинское звание полковника, а также является военным журналистом, представителем восточной группировки ВСУ и кандидатом политических наук.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938352395.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины