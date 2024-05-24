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Страны G7 на встрече в Италии изложат план по использованию активов России - РИА Новости, 24.05.2024
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20:46 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/g7-1948249025.html
Страны G7 на встрече в Италии изложат план по использованию активов России
Страны G7 на встрече в Италии изложат план по использованию активов России - РИА Новости, 24.05.2024
Страны G7 на встрече в Италии изложат план по использованию активов России
Министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:46
2024-05-24T20:46
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
сергей лавров
g7
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике.Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая. "Министры финансов "Группы Семи" изложат основу для использования доходов от замороженных российских активов на помощь Украине... официальные лица... в заявлении изложат план и прогресс", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на коммюнике, текст которого, как отмечает Блумберг, однако, еще может измениться. "Мы обсуждаем потенциальные схемы для привлечения исключительных доходов от замороженных российских суверенных активов на пользу Украине", - говорится в проекте коммюнике, который должны подписать в субботу. Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240524/aktivy-1948244036.html
https://ria.ru/20240524/friland-1948238167.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей лавров, g7, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России
Страны G7 на встрече в Италии изложат план по использованию активов России

Страны G7 на встрече в Италии изложат основу плана по использованию активов РФ

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике.
Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Страны G7 намерены продлить заморозку российских активов
Вчера, 20:16
"Министры финансов "Группы Семи" изложат основу для использования доходов от замороженных российских активов на помощь Украине... официальные лица... в заявлении изложат план и прогресс", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на коммюнике, текст которого, как отмечает Блумберг, однако, еще может измениться.
«
"Мы обсуждаем потенциальные схемы для привлечения исключительных доходов от замороженных российских суверенных активов на пользу Украине", - говорится в проекте коммюнике, который должны подписать в субботу.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Канада готова помогать Киеву в счет процентов с замороженных активов России
Вчера, 19:39
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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16 мая, 08:00
 
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