Страны G7 на встрече в Италии изложат план по использованию активов России
Страны G7 на встрече в Италии изложат основу плана по использованию активов РФ
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаги стран — участниц объединения "Большая семерка"
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаги стран — участниц объединения "Большая семерка". Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике.
Встреча министров финансов стран G7 проходит с 23 по 25 мая.
"Министры финансов "Группы Семи" изложат основу для использования доходов от замороженных российских активов на помощь Украине... официальные лица... в заявлении изложат план и прогресс", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на коммюнике, текст которого, как отмечает Блумберг, однако, еще может измениться.
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"Мы обсуждаем потенциальные схемы для привлечения исключительных доходов от замороженных российских суверенных активов на пользу Украине", - говорится в проекте коммюнике, который должны подписать в субботу.
Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".