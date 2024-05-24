https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии - РИА Новости, 24.05.2024
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии
Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:00
2024-05-24T13:00
2024-05-24T13:07
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild."Борис Писториус признался бюджетному комитету Бундестага, что в закупке снаряжения для военных происходят сбои и задержки. По данным министерства, современная униформа и средства индивидуальной защиты играют центральную роль в "боеспособности вооруженных сил". Однако в войсках не хватает касок и бронежилетов для каждого солдата", — пишет издание.Так, в прошлом году в армию поступило лишь 58 850 комплектов боевой одежды против оговоренных контрактом 72 200, при этом один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани армия получила 81 тысячу. Похожая ситуация и с касками – их было доставлено только 62 684 вместо 82 596, говорится в статье.В марте Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщил, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.Ранее глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20240302/germaniya-1930695254.html
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в мире, германия, борис писториус, бундесвер германии, бундестаг германии
В мире, Германия, Борис Писториус, Бундесвер Германии, Бундестаг Германии
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии
Bild: ФРГ испытывает острый дефицит военного снаряжения
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild
.
"Борис Писториус признался бюджетному комитету Бундестага, что в закупке снаряжения для военных происходят сбои и задержки. По данным министерства, современная униформа и средства индивидуальной защиты играют центральную роль в "боеспособности вооруженных сил". Однако в войсках не хватает касок и бронежилетов для каждого солдата", — пишет издание.
Так, в прошлом году в армию поступило лишь 58 850 комплектов боевой одежды против оговоренных контрактом 72 200, при этом один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани армия получила 81 тысячу. Похожая ситуация и с касками – их было доставлено только 62 684 вместо 82 596, говорится в статье.
В марте Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса
сообщил, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.
Ранее глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий.