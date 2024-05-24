Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 24.05.2024 (обновлено: 13:07 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии - РИА Новости, 24.05.2024
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии
Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:00
2024-05-24T13:07
в мире
германия
борис писториус
бундесвер германии
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846499253_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c8751abb679ded6bd2e6c2b8f16ce061.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild."Борис Писториус признался бюджетному комитету Бундестага, что в закупке снаряжения для военных происходят сбои и задержки. По данным министерства, современная униформа и средства индивидуальной защиты играют центральную роль в "боеспособности вооруженных сил". Однако в войсках не хватает касок и бронежилетов для каждого солдата", — пишет издание.Так, в прошлом году в армию поступило лишь 58 850 комплектов боевой одежды против оговоренных контрактом 72 200, при этом один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани армия получила 81 тысячу. Похожая ситуация и с касками – их было доставлено только 62 684 вместо 82 596, говорится в статье.В марте Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщил, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.Ранее глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20240302/germaniya-1930695254.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846499253_282:0:2571:1717_1920x0_80_0_0_3e492fa0f1606bd17bb14bb356f5c300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, борис писториус, бундесвер германии, бундестаг германии
В мире, Германия, Борис Писториус, Бундесвер Германии, Бундестаг Германии
Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии

Bild: ФРГ испытывает острый дефицит военного снаряжения

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии
Солдаты немецкой армии - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild.
"Борис Писториус признался бюджетному комитету Бундестага, что в закупке снаряжения для военных происходят сбои и задержки. По данным министерства, современная униформа и средства индивидуальной защиты играют центральную роль в "боеспособности вооруженных сил". Однако в войсках не хватает касок и бронежилетов для каждого солдата", — пишет издание.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией
24 января, 08:00
Так, в прошлом году в армию поступило лишь 58 850 комплектов боевой одежды против оговоренных контрактом 72 200, при этом один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани армия получила 81 тысячу. Похожая ситуация и с касками – их было доставлено только 62 684 вместо 82 596, говорится в статье.
В марте Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщил, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.
Ранее глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий.
Новобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Глава Минздрава Германии призвал готовиться к возможной войне
2 марта, 14:35
 
В миреГерманияБорис ПисториусБундесвер ГерманииБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала