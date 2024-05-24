https://ria.ru/20240524/frg-1948101323.html

Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии

Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии - РИА Новости, 24.05.2024

Министр обороны Германии сделал тревожное заявление о немецкой армии

Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:00

2024-05-24T13:00

2024-05-24T13:07

в мире

германия

борис писториус

бундесвер германии

бундестаг германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846499253_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c8751abb679ded6bd2e6c2b8f16ce061.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бундесвер испытывает дефицит военной формы и снаряжения для армии, передает Bild."Борис Писториус признался бюджетному комитету Бундестага, что в закупке снаряжения для военных происходят сбои и задержки. По данным министерства, современная униформа и средства индивидуальной защиты играют центральную роль в "боеспособности вооруженных сил". Однако в войсках не хватает касок и бронежилетов для каждого солдата", — пишет издание.Так, в прошлом году в армию поступило лишь 58 850 комплектов боевой одежды против оговоренных контрактом 72 200, при этом один из поставщиков заявил о банкротстве. Из 105 000 заказанных бронежилетов и нижнего белья из специальной ткани армия получила 81 тысячу. Похожая ситуация и с касками – их было доставлено только 62 684 вместо 82 596, говорится в статье.В марте Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщил, что в бюджете вооруженных сил страны (бундесвера) наблюдается дыра размером в 4,5-6 миллиардов евро.Ранее глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что для модернизации немецкой армии не хватит спецфонда размером в 100 миллиардов евро, так как на текущий момент ни одна единственная бригада бундесвера не готова к выполнению заданий.

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

https://ria.ru/20240302/germaniya-1930695254.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, бундесвер германии, бундестаг германии