https://ria.ru/20240524/es-1948061852.html

В ЕС не хотят уступать автономию в санкционной политике США, сообщили СМИ

В ЕС не хотят уступать автономию в санкционной политике США, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2024

В ЕС не хотят уступать автономию в санкционной политике США, сообщили СМИ

Большинство стран-членов ЕС, в особенности Венгрия, не хотят подрывать возможность дипломатии и переговоров с Россией, поэтому не станут уступать свою автономию РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T10:02

2024-05-24T10:02

2024-05-24T10:02

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Большинство стран-членов ЕС, в особенности Венгрия, не хотят подрывать возможность дипломатии и переговоров с Россией, поэтому не станут уступать свою автономию в санкционной политике Вашингтону, который требует оставить активы РФ замороженными до полного погашения кредита, выданного под их залог для помощи Украине, пишет газета Politico. Ранее агентство Блумберг передавало, что США готовы взять на себя предоставление Украине кредита, подкрепленного замороженными активами РФ, если получат от ЕС обязательство, что он будет погашен, а активы останутся замороженными. "ЕС не желает уступать какую-либо автономию в отношении своей политики санкций США, которые... настаивают на том, чтобы замороженные российские активы оставались иммобилизованными до тех пор, пока какие-либо кредиты остаются непогашенными", - пишет газета. Politico пишет, что план США опирается на крайне неопределенный поток доходов от прибыли, получаемой от замороженных российских активов, которая, в свою очередь, зависит от санкционного режима ЕС. Как отмечается, в настоящее время режим санкций ЕС против России пересматривается каждые шесть месяцев. "Этому изменению будут яростно противостоять 24 страны ЕС, не входящие в G7, особенно Венгрия, утверждая, что это может подорвать возможность дипломатии и переговоров с Россией", - отмечает газета. Также, по данным издания, для многих столиц ЕС такой подход стирает юридическую грань между иммобилизацией и прямой конфискацией, "вновь разжигая многие опасения стран-членов по поводу первоначального предложения США". Европейский союз в среду опубликовал в своем официальном журнале решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, оно вступило в силу на следующий день - 23 мая, следует из документа. Совет ЕС во вторник окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассчитывают произвести первый предварительный платеж на помощь Украине из доходов от российских активов в размере примерно 2 миллиардов евро уже в июле. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947924421.html

https://ria.ru/20240524/evropa-1948048952.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20240523/es-1947802108.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, евросоюз, politico, g7