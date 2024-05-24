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В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
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09:31 24.05.2024 (обновлено: 09:46 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/es-1948053304.html
В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ
В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2024
В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ
Страны ЕС опасаются, что в случае конфискации замороженных российских активов прибыль от них пойдет не на помощь Украине, а на решение внутренних проблем США,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T09:31
2024-05-24T09:46
украина
сша
россия
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
g7
politico
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Страны ЕС опасаются, что в случае конфискации замороженных российских активов прибыль от них пойдет не на помощь Украине, а на решение внутренних проблем США, передает Politico."Надежность гарантий США будет иметь ключевое значение для возможности продажи (российских активов – прим. ред.) со стороны ЕС. Действительно, некоторые страны-члены считают, что США фактически хотят использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутриполитических проблем, поскольку предложение Вашингтона позволит выделять Украине дополнительные средства в обход Конгресса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — пишет издание.В Евросоюзе также опасаются, что подобные радикальные меры перечеркнут возможность любого дальнейшего диалога с Москвой. Более того, Брюссель не собирается помогать Вашингтону решать свои внутренние вопросы. Помимо этого, в ЕС обеспокоены возможным возвращением в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечает издание, Трамп вполне может прекратить любую помощь Киеву, а это ставит под вопрос механизм изъятия активов и его необходимость.В ЕС действует решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов, в бюджет Евросоюза, который затем потратит эти средства на военную помощь Украине. В опубликованном в среду подробном решении Совета союза указывается, что депозитарии, которые ранее хранили чрезвычайные доходы от заблокированных российских активов на отдельных счетах, после уплаты национальных налогов на прибыль будут удерживать 0,3% от оставшейся суммы для дальнейшего управления активами, а 99,7% должны дважды в год перечислить в бюджет ЕС.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".
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украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, politico, санкции в отношении россии
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Politico, Санкции в отношении России
В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ

Politico: ЕС боится, что США используют российские активы для своих нужд

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Страны ЕС опасаются, что в случае конфискации замороженных российских активов прибыль от них пойдет не на помощь Украине, а на решение внутренних проблем США, передает Politico.
"Надежность гарантий США будет иметь ключевое значение для возможности продажи (российских активов – прим. ред.) со стороны ЕС. Действительно, некоторые страны-члены считают, что США фактически хотят использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутриполитических проблем, поскольку предложение Вашингтона позволит выделять Украине дополнительные средства в обход Конгресса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — пишет издание.
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В Евросоюзе также опасаются, что подобные радикальные меры перечеркнут возможность любого дальнейшего диалога с Москвой. Более того, Брюссель не собирается помогать Вашингтону решать свои внутренние вопросы. Помимо этого, в ЕС обеспокоены возможным возвращением в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечает издание, Трамп вполне может прекратить любую помощь Киеву, а это ставит под вопрос механизм изъятия активов и его необходимость.
В ЕС действует решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов, в бюджет Евросоюза, который затем потратит эти средства на военную помощь Украине. В опубликованном в среду подробном решении Совета союза указывается, что депозитарии, которые ранее хранили чрезвычайные доходы от заблокированных российских активов на отдельных счетах, после уплаты национальных налогов на прибыль будут удерживать 0,3% от оставшейся суммы для дальнейшего управления активами, а 99,7% должны дважды в год перечислить в бюджет ЕС.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Германия выступила против антироссийского решения по Украине
Вчера, 09:01
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов "Большой семерки".
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Госдуме отреагировали на решение ЕС по российским активам
22 мая, 07:02
 
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