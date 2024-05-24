https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html

В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека

В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека - РИА Новости, 24.05.2024

В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с каршерингом на юго-востоке Москвы, ещё трое пострадали, сообщили в прокуратуре и ГАИ столицы. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T06:36

2024-05-24T06:36

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с каршерингом на юго-востоке Москвы, ещё трое пострадали, сообщили в прокуратуре и ГАИ столицы."Ночью на улице Привольная водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате дорожной аварии погибли три человека - 41-летний водитель и два его пассажира, находившиеся в автомобиле Тойота. Есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.Прокуратура также опубликовала видео ДТП, на котором видно, как автомобиль характерной для каршеринга расцветки на большой скорости при повороте выезжает на встречную полосу движения и сталкивается с черным автомобилем. Ведомство также опубликовало фотографии, на которых можно увидеть перевернутый автомобиль в цветах каршеринга.Столичная госавтоинспекция в своём Telegram-канале уточнила, что в ДТП пострадали трое - два человека из каршеринга Toyota и водитель Kia.Отмечается, что прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств аварии.

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