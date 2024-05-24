https://ria.ru/20240524/dtp-1948038336.html
В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека
В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека - РИА Новости, 24.05.2024
В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с каршерингом на юго-востоке Москвы, ещё трое пострадали, сообщили в прокуратуре и ГАИ столицы. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T06:36
2024-05-24T06:36
2024-05-24T06:56
происшествия
москва
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с каршерингом на юго-востоке Москвы, ещё трое пострадали, сообщили в прокуратуре и ГАИ столицы."Ночью на улице Привольная водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате дорожной аварии погибли три человека - 41-летний водитель и два его пассажира, находившиеся в автомобиле Тойота. Есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.Прокуратура также опубликовала видео ДТП, на котором видно, как автомобиль характерной для каршеринга расцветки на большой скорости при повороте выезжает на встречную полосу движения и сталкивается с черным автомобилем. Ведомство также опубликовало фотографии, на которых можно увидеть перевернутый автомобиль в цветах каршеринга.Столичная госавтоинспекция в своём Telegram-канале уточнила, что в ДТП пострадали трое - два человека из каршеринга Toyota и водитель Kia.Отмечается, что прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств аварии.
https://ria.ru/20240523/avariya-1947908495.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Москве в ДТП с каршерингом погибли три человека
В Москве три человека погибли в ДТП с каршерингом, еще трое пострадали
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с каршерингом на юго-востоке Москвы, ещё трое пострадали, сообщили в прокуратуре и ГАИ столицы.
"Ночью на улице Привольная
водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia. В результате дорожной аварии погибли три человека - 41-летний водитель и два его пассажира, находившиеся в автомобиле Тойота. Есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Прокуратура также опубликовала видео ДТП, на котором видно, как автомобиль характерной для каршеринга расцветки на большой скорости при повороте выезжает на встречную полосу движения и сталкивается с черным автомобилем. Ведомство также опубликовало фотографии, на которых можно увидеть перевернутый автомобиль в цветах каршеринга.
Столичная госавтоинспекция в своём Telegram-канале уточнила, что в ДТП пострадали трое - два человека из каршеринга Toyota и водитель Kia.
Отмечается, что прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств аварии.