https://ria.ru/20240524/dogovorennosti-1948211093.html

Путин напомнил о Стамбульских договоренностях

Путин напомнил о Стамбульских договоренностях - РИА Новости, 24.05.2024

Путин напомнил о Стамбульских договоренностях

Стамбульские договоренности в 2022 году устраивали и украинскую, и российскую стороны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T18:08

2024-05-24T18:08

2024-05-24T18:19

в мире

россия

владимир путин

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Стамбульские договоренности в 2022 году устраивали и украинскую, и российскую стороны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "В принципе украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало", - заявил Путин, говоря о Стамбульских договоренностях 2022 года.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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в мире, россия, владимир путин