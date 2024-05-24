https://ria.ru/20240524/dogovorennosti-1948211093.html
Путин напомнил о Стамбульских договоренностях
Путин напомнил о Стамбульских договоренностях - РИА Новости, 24.05.2024
Путин напомнил о Стамбульских договоренностях
Стамбульские договоренности в 2022 году устраивали и украинскую, и российскую стороны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T18:08
2024-05-24T18:08
2024-05-24T18:19
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владимир путин
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Стамбульские договоренности в 2022 году устраивали и украинскую, и российскую стороны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "В принципе украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало", - заявил Путин, говоря о Стамбульских договоренностях 2022 года.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин напомнил о Стамбульских договоренностях
Путин: Стамбульские договоренности в 2022 году устраивали РФ и Украину
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Стамбульские договоренности в 2022 году устраивали и украинскую, и российскую стороны, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"В принципе украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало", - заявил Путин, говоря о Стамбульских договоренностях 2022 года.