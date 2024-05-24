https://ria.ru/20240524/diskussiya-1948247998.html

"Россия сегодня" провела дискуссию ко Дню Африки

"Россия сегодня" провела дискуссию ко Дню Африки - РИА Новости, 24.05.2024

"Россия сегодня" провела дискуссию ко Дню Африки

Накануне Международного Дня Африки, который ежегодно отмечается 25 мая, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T20:38

2024-05-24T20:38

2024-05-24T20:39

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Накануне Международного Дня Африки, который ежегодно отмечается 25 мая, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол Россия – Африка, посвященный сотрудничеству в области медиа.В ходе мероприятия медиаменеджеры и африканисты обсудили имидж России в Африке и Африки в России, а также определили поле для развития дальнейшего сотрудничества. Российскую сторону представляла начальник управления по работе со странами Африки Международного новостного агентства и радио Sputnik Виктория Буданова, африканист, профессор исторического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Татьяна Гавристова, а также обозреватель журнала "Международная жизнь" Сергей Филатов. В онлайн-формате к разговору подключились генеральный директор крупнейшей медиагруппы Буркина-Фасо Radiodiffusion Télévision du Burkina Атеридар Галип Сомэ, генеральный директор частной медиагруппы Afric Vision Guinée Сану Керфала Сиссэ из Гвинеи, генеральный директор тоголезской медиагруппы Nana Média Culture Фердинанда Аффогон и директор молодёжной радиостанции Dabakh FM Шериф Абдул Азиз Туре из Сенегала. Модерировала дискуссию руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская.Открывая мероприятие, начальник управления по работе со странами Африки Международного новостного агентства и радио Sputnik Виктория Буданова объявила о расширении географии радиовещания Sputnik на континенте. "С этой недели слушать передачи Sputnik на французском и английском языках можно на FM-волнах еще в трех африканских странах: Нигере, Камеруне и Нигерии. Больше года назад Sputnik начал вещать в Мали. Мы связываем популярность контента Sputnik – контента без купюр – со стремлением стран Глобального Юга к равноправию, к более справедливому миропорядку и всё большей эмансипации от западного давления. В Sputnik мы говорим о том, о чем молчат западные СМИ", — отметила Виктория Буданова.Генеральный директор буркинийский медиагруппы Radiodiffusion Télévision du Burkina Атеридар Галип Сомэ рассказал о динамичном развитии своих продуктов: "Сейчас мы развиваем вещание на региональных национальных языках и активно работаем с молодежной аудиторией. У нашей медиагруппы в Буркина-Фасо широкий спектр радиостанций и телеканалов. Мы представлены на интернет-платформах и в социальных сетях". По мнению медиаменеджера, "ключевой фактор успеха медиа – рассказывать о том, что интересно аудитории, а не создавать темы и сюжеты искусственно".Генеральный директор медиагруппы Afric Vision Guinée Сану Керфала Сиссэ из Гвинеи отметил: "Сейчас мир становится все более глобальным, страны открываются навстречу друг другу. В Гвинее мы сотрудничаем с международными СМИ, но в основном это довольно ограниченная информация только от ряда определенных медиа. К сожалению, до настоявшего времени мы получали мало информации о России".Профессор-африканист Татьяна Гавристова рассказала о своих исследованиях интеллектуальной истории Африки, о постепенном освобождении от европоцентричных влияний, на смену которым приходит афроцентричость. Гавристова призвала знакомиться с Африкой через её литературу. В число обязательных к прочтению книг для всех, кто хочет понимать африканский континент, по мнению эксперта, входят переведённые на русский язык романы нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи, кенийского автора Биньяванга Вайнайны, а также труды Ахилла Мбембе и Кваме Энтони Аппиа. "В последние годы множество книг африканских авторов издаются на русском языке. Одного этого уже достаточно для того, чтобы воспитать целое поколение людей, которые будут объективно судить об Африке", – заключила исследователь.Медиаменеджер Фердинанд Аффогон из Того познакомил слушателей с входящей в его медиагруппу радиостанцией Nana FM, в центре внимания которой семейные ценности и роль женщины в обществе.Обозреватель журнала "Международная жизнь" Сергей Филатов, комментируя российско-африканское сотрудничество, подчеркнул: "У нас сложились очень добрые отношения практически со всеми странами Африки еще во времена Советского Союза. Затем возникла определённая пауза, когда наша страна преодолевала внутренние проблемы, и сейчас Россия опять выходит к Африке с большим проектом сотрудничества. Форумы Россия – Африка становятся регулярными, и это очень хорошо. Мы стараемся услышать наших африканских друзей – что они скажут, каковы их потребности". Эксперт подчеркнул, что Россия, со своей стороны, предлагает африканским странам сотрудничество в области продовольствия, медицины, систем безопасности и транспортной инфраструктуры.Директор радиостации Dabakh FM Шериф Абдул Азиз Турепрезентовал свое медиа, ориентированную на молодежную и детскую аудиторию. Dabakh FM идет в ногу со временем и старается использовать все доступные способы распространения контента, в том числе в социальных сетях. Также, по мнению Туре, "есть много похожего в африканской и российской культуре и национальном характере". "Хотелось бы иметь возможность больше узнавать друг о друге", - заключил он.Дискуссия состоялось в рамках цикла экспертных мероприятий "Сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки - вызовы и перспективы" при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".

https://ria.ru/20240412/otnosheniya-1939689571.html

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новости агентства, миа "россия сегодня", африка, россия, гвинея, сергей филатов