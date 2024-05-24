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В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения - РИА Новости, 24.05.2024
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Религия
 
07:10 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/chteniya-1947988157.html
В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения
В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения - РИА Новости, 24.05.2024
В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения
Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин предложил возродить традицию проведения Кирилло-Мефодиевских чтений РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T07:10
2024-05-24T07:10
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русская православная церковь
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин предложил возродить традицию проведения Кирилло-Мефодиевских чтений в городах России в день памяти святых братьев – основателей славянской письменности.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.“С конца восьмидесятых годов до до нулевых были Кирилло-Мефодиевские чтения по всей стране, из города в город как эстафету передавали и я сам в свое время участвовал в них. Для многих городов это было очень хорошим поводом для того, чтобы как-то подтянуться, потому что там были большие программы – не только научные, но и культурные. Приезжали артисты, политики, общественники и так далее. Для городов это было хорошим стимулом и поводом для того, чтобы какие-то свои проблемы подправить, прихорошиться, да и блеснуть. Я был бы очень рад, если бы эта традиция была возрождена – она была очень полезной”, – сказал РИА Новости профессор.В дореволюционной России, напомнил он, день памяти Кирилла и Мефодия – 11 мая по старому стилю, – был днем окончания учебного года и “последнего звонка”.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html
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россия, белоруссия, москва, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Белоруссия, Москва, Русская православная церковь, Религия
В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

Профессор МДА предложил возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник Святым Кириллу и Мефодию во Владивостоке
Памятник Святым Кириллу и Мефодию во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин предложил возродить традицию проведения Кирилло-Мефодиевских чтений в городах России в день памяти святых братьев – основателей славянской письменности.
Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.
“С конца восьмидесятых годов до до нулевых были Кирилло-Мефодиевские чтения по всей стране, из города в город как эстафету передавали и я сам в свое время участвовал в них. Для многих городов это было очень хорошим поводом для того, чтобы как-то подтянуться, потому что там были большие программы – не только научные, но и культурные. Приезжали артисты, политики, общественники и так далее. Для городов это было хорошим стимулом и поводом для того, чтобы какие-то свои проблемы подправить, прихорошиться, да и блеснуть. Я был бы очень рад, если бы эта традиция была возрождена – она была очень полезной”, – сказал РИА Новости профессор.
В дореволюционной России, напомнил он, день памяти Кирилла и Мефодия – 11 мая по старому стилю, – был днем окончания учебного года и “последнего звонка”.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.
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