https://ria.ru/20240524/chteniya-1947988157.html

В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения - РИА Новости, 24.05.2024

В МДА предложили возродить Кирилло-Мефодиевские чтения

Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин предложил возродить традицию проведения Кирилло-Мефодиевских чтений РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T07:10

2024-05-24T07:10

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии (МДА) профессор Владимир Кириллин предложил возродить традицию проведения Кирилло-Мефодиевских чтений в городах России в день памяти святых братьев – основателей славянской письменности.Русская православная церковь 24 мая отмечает День славянской письменности и культуры – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, которая стала основой письменного языка многих славянских народов.“С конца восьмидесятых годов до до нулевых были Кирилло-Мефодиевские чтения по всей стране, из города в город как эстафету передавали и я сам в свое время участвовал в них. Для многих городов это было очень хорошим поводом для того, чтобы как-то подтянуться, потому что там были большие программы – не только научные, но и культурные. Приезжали артисты, политики, общественники и так далее. Для городов это было хорошим стимулом и поводом для того, чтобы какие-то свои проблемы подправить, прихорошиться, да и блеснуть. Я был бы очень рад, если бы эта традиция была возрождена – она была очень полезной”, – сказал РИА Новости профессор.В дореволюционной России, напомнил он, день памяти Кирилла и Мефодия – 11 мая по старому стилю, – был днем окончания учебного года и “последнего звонка”.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщалось ранее, откроет ежегодный праздничный концерт на Красной площади в День славянской письменности и культуры. Кроме того, ожидается, что в этот день у памятника создателям кириллицы святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве пройдет молебен с участием приглашенных представителей посольств Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, а также некоторых стран Африки.

https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html

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Никита Бизин

россия, белоруссия, москва, русская православная церковь, религия