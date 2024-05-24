https://ria.ru/20240524/bogatye-1948128385.html

Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики

Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики - РИА Новости, 24.05.2024

Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики

Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули на родину триллионы рублей, показало исследование аналитической... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:20

2024-05-24T14:20

2024-05-24T15:26

экономика

россия

великобритания

швейцария

евросоюз

европа

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули на родину триллионы рублей, показало исследование аналитической компании Frank RG. По полученным данным, в России количество клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей выросло за прошедший год на 50 процентов. Объем их средств внутри страны увеличился на 62 процента — до 13,1 триллиона рублей по сравнению с 8,1 триллиона годом ранее. Отмечается, что такой рост произошел из-за притока нового капитала (35,4 процента от прироста, или чуть меньше трех триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2 процента), валютной переоценки (8,9 процента) и за счет депозитов (4,2 процента). Согласно исследованию, большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, и наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась с 20 до 11 процентов, в Швейцарии — с 20 до 6 процентов. В США же их доля сократилась с пяти до трех процентов.При этом использование дружественных юрисдикций также снижается. В частности, Турцию для обслуживания финансов в прошлом году выбирали только пять процентов состоятельных россиян против восьми годом ранее, ОАЭ — 16 против 17 процентов в 2022-м. Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых обеспеченных клиентов из России, стал Гонконг — там их доля выросла с двух до трех процентов, следует из результатов анализа.

https://ria.ru/20240501/perevody-1943227726.html

https://ria.ru/20240503/vnzh-1943602071.html

россия

великобритания

швейцария

европа

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экономика, россия, великобритания, швейцария, евросоюз, европа