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Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики - РИА Новости, 24.05.2024
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14:20 24.05.2024 (обновлено: 15:26 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/bogatye-1948128385.html
Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики
Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики - РИА Новости, 24.05.2024
Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики
Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули на родину триллионы рублей, показало исследование аналитической... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:20
2024-05-24T15:26
экономика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули на родину триллионы рублей, показало исследование аналитической компании Frank RG. По полученным данным, в России количество клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей выросло за прошедший год на 50 процентов. Объем их средств внутри страны увеличился на 62 процента — до 13,1 триллиона рублей по сравнению с 8,1 триллиона годом ранее. Отмечается, что такой рост произошел из-за притока нового капитала (35,4 процента от прироста, или чуть меньше трех триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2 процента), валютной переоценки (8,9 процента) и за счет депозитов (4,2 процента). Согласно исследованию, большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, и наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась с 20 до 11 процентов, в Швейцарии — с 20 до 6 процентов. В США же их доля сократилась с пяти до трех процентов.При этом использование дружественных юрисдикций также снижается. В частности, Турцию для обслуживания финансов в прошлом году выбирали только пять процентов состоятельных россиян против восьми годом ранее, ОАЭ — 16 против 17 процентов в 2022-м. Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых обеспеченных клиентов из России, стал Гонконг — там их доля выросла с двух до трех процентов, следует из результатов анализа.
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экономика, россия, великобритания, швейцария, евросоюз, европа
Экономика, Россия, Великобритания, Швейцария, Евросоюз, Европа
Богатые россияне потеряли интерес к Европе, заявили аналитики

Frank RG: доля богатых россиян, хранящих сбережения в Европе, снизилась до 11%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Состоятельные россияне потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули на родину триллионы рублей, показало исследование аналитической компании Frank RG.
По полученным данным, в России количество клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей выросло за прошедший год на 50 процентов. Объем их средств внутри страны увеличился на 62 процента — до 13,1 триллиона рублей по сравнению с 8,1 триллиона годом ранее.
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Отмечается, что такой рост произошел из-за притока нового капитала (35,4 процента от прироста, или чуть меньше трех триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2 процента), валютной переоценки (8,9 процента) и за счет депозитов (4,2 процента).
Согласно исследованию, большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, и наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась с 20 до 11 процентов, в Швейцарии — с 20 до 6 процентов. В США же их доля сократилась с пяти до трех процентов.
При этом использование дружественных юрисдикций также снижается. В частности, Турцию для обслуживания финансов в прошлом году выбирали только пять процентов состоятельных россиян против восьми годом ранее, ОАЭ — 16 против 17 процентов в 2022-м.
Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых обеспеченных клиентов из России, стал Гонконг — там их доля выросла с двух до трех процентов, следует из результатов анализа.
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