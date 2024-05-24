https://ria.ru/20240524/bloger-1948131359.html

Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 24.05.2024

Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:30

2024-05-24T14:30

2024-05-24T14:30

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда Москвы. "Шепелину* назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Минюст внес Шепелина в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. В ведомстве сообщали, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО, взаимодействовал с иноагентами, живет за пределами России.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240523/zemfira-1947866229.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, происшествия