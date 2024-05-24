https://ria.ru/20240524/bloger-1948131359.html
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 24.05.2024
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:30
2024-05-24T14:30
2024-05-24T14:30
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда Москвы. "Шепелину* назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Минюст внес Шепелина в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. В ведомстве сообщали, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО, взаимодействовал с иноагентами, живет за пределами России.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Блогера Шепелина оштрафовали на 30 тыс рублей за отсутствие иноагентской плашки
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда Москвы.
"Шепелину* назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства.
Минюст внес Шепелина в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года.
В ведомстве сообщали, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО, взаимодействовал с иноагентами, живет за пределами России.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России