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Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 24.05.2024
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14:30 24.05.2024
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Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 24.05.2024
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:30
2024-05-24T14:30
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда Москвы. "Шепелину* назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Минюст внес Шепелина в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. В ведомстве сообщали, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО, взаимодействовал с иноагентами, живет за пределами России.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Блогера Шепелина* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Блогера Шепелина оштрафовали на 30 тыс рублей за отсутствие иноагентской плашки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Признанного иноагентом блогера Илью Шепелина* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуказания им соответствующей маркировки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда Москвы.
"Шепелину* назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства.
Минюст внес Шепелина в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года.
В ведомстве сообщали, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике властей РФ, выступал против СВО, взаимодействовал с иноагентами, живет за пределами России.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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