https://ria.ru/20240524/bezopasnost-1948042724.html

Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом

Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом

Директор ФСБ России Александр Бортников назвал позитивной тенденцией то, что спецслужбы стран СНГ находят общие точки соприкосновения с новыми властями... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:10

2024-05-24T08:10

2024-05-24T08:19

афганистан

снг

александр бортников

россия

бишкек

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников назвал позитивной тенденцией то, что спецслужбы стран СНГ находят общие точки соприкосновения с новыми властями Афганистана в борьбе с терроризмом."Нашим спецслужбам приходится работать в условиях быстро меняющейся международной обстановки. Ширится круг государств, которые не желают идти против интересов своих народов по команде извне. Россия тесно сотрудничает с этими странами", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. По его словам, используются наработанные и новые контакты на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке, в первую очередь в области противодействия международному терроризму."Позитивной тенденцией считаем нахождение общих точек соприкосновения в этом вопросе с новыми властями Афганистана", - подчеркнул Бортников.Он призвал партнеров "активнее включаться в совместную работу по защите южных рубежей Содружества, особенно в нынешних условиях". "Полагаю, что такой подход будет общим приоритетом органов безопасности и спецслужб стран СНГ", - подытожил Бортников.

https://ria.ru/20240522/netanyakhu-1947739014.html

https://ria.ru/20240328/boeviki-1936381173.html

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афганистан, снг, александр бортников, россия, бишкек, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)