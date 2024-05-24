https://ria.ru/20240524/bezopasnost-1948042724.html
Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом
Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом
Директор ФСБ России Александр Бортников назвал позитивной тенденцией то, что спецслужбы стран СНГ находят общие точки соприкосновения с новыми властями... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:10
2024-05-24T08:10
2024-05-24T08:19
афганистан
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александр бортников
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бишкек
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников назвал позитивной тенденцией то, что спецслужбы стран СНГ находят общие точки соприкосновения с новыми властями Афганистана в борьбе с терроризмом."Нашим спецслужбам приходится работать в условиях быстро меняющейся международной обстановки. Ширится круг государств, которые не желают идти против интересов своих народов по команде извне. Россия тесно сотрудничает с этими странами", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. По его словам, используются наработанные и новые контакты на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке, в первую очередь в области противодействия международному терроризму."Позитивной тенденцией считаем нахождение общих точек соприкосновения в этом вопросе с новыми властями Афганистана", - подчеркнул Бортников.Он призвал партнеров "активнее включаться в совместную работу по защите южных рубежей Содружества, особенно в нынешних условиях". "Полагаю, что такой подход будет общим приоритетом органов безопасности и спецслужб стран СНГ", - подытожил Бортников.
https://ria.ru/20240522/netanyakhu-1947739014.html
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афганистан, снг, александр бортников, россия, бишкек, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Афганистан, СНГ, Александр Бортников, Россия, Бишкек, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников оценил сотрудничество спецслужб стран СНГ в борьбе с терроризмом
Бортников: страны СНГ находят общие точки соприкосновения в борьбе с терроризмом