https://ria.ru/20240524/bespilotniki-1948035558.html

Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей

Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей - РИА Новости, 24.05.2024

Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей

Один расчет БПЛА российских военных на донецком направлении насчитывает уже 1 тысячу выполненных целей с начала спецоперации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T05:12

2024-05-24T05:12

2024-05-24T06:07

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один расчет БПЛА российских военных на донецком направлении насчитывает уже 1 тысячу выполненных целей с начала спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "В ходе проведения СВО при штурме украинских позиций подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск активно применяют ударные FPV-дроны на донецком направлении специальной военной операции... На счету только у одного расчета БПЛА с начала проведения СВО уже более 1 тысячи пораженных целей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно в ходе ведения разведки расчеты выявляют и поражают наблюдательные пункты, схроны, склады с боеприпасами, легкобронированную технику, позиции и скопления живой силы противника. "БПЛА представляет собой простую конструкцию спортивного дрона, состоящего из четырех винтов, четырех небольших двигателей, массивной аккумуляторной батареи и главного элемента дрона-камикадзе – специальной емкости, заполненной взрывчатым веществом со снаряженным взрывателем", - добавляется в сообщении. В Минобороны добавили, что управление дроном-камикадзе осуществляется при помощи двух военнослужащих. Один из них управляет дроном при помощи пульта и VR-очков, а второй запускает и отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.

https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html

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