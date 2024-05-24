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Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей - РИА Новости, 24.05.2024
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05:12 24.05.2024 (обновлено: 06:07 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/bespilotniki-1948035558.html
Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей
Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей - РИА Новости, 24.05.2024
Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей
Один расчет БПЛА российских военных на донецком направлении насчитывает уже 1 тысячу выполненных целей с начала спецоперации, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:12
2024-05-24T06:07
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один расчет БПЛА российских военных на донецком направлении насчитывает уже 1 тысячу выполненных целей с начала спецоперации, сообщило Минобороны РФ. "В ходе проведения СВО при штурме украинских позиций подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск активно применяют ударные FPV-дроны на донецком направлении специальной военной операции... На счету только у одного расчета БПЛА с начала проведения СВО уже более 1 тысячи пораженных целей", - говорится в сообщении. Отмечается, что ежедневно в ходе ведения разведки расчеты выявляют и поражают наблюдательные пункты, схроны, склады с боеприпасами, легкобронированную технику, позиции и скопления живой силы противника. "БПЛА представляет собой простую конструкцию спортивного дрона, состоящего из четырех винтов, четырех небольших двигателей, массивной аккумуляторной батареи и главного элемента дрона-камикадзе – специальной емкости, заполненной взрывчатым веществом со снаряженным взрывателем", - добавляется в сообщении. В Минобороны добавили, что управление дроном-камикадзе осуществляется при помощи двух военнослужащих. Один из них управляет дроном при помощи пульта и VR-очков, а второй запускает и отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.
https://ria.ru/20240524/zelenskiy-1948034358.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет БПЛА на Донецком направлении уничтожил более тысячи целей

Минобороны: один расчет БПЛА ВС России с начала СВО уничтожил более тысячи целей

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один расчет БПЛА российских военных на донецком направлении насчитывает уже 1 тысячу выполненных целей с начала спецоперации, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе проведения СВО при штурме украинских позиций подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск активно применяют ударные FPV-дроны на донецком направлении специальной военной операции... На счету только у одного расчета БПЛА с начала проведения СВО уже более 1 тысячи пораженных целей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ежедневно в ходе ведения разведки расчеты выявляют и поражают наблюдательные пункты, схроны, склады с боеприпасами, легкобронированную технику, позиции и скопления живой силы противника.
"БПЛА представляет собой простую конструкцию спортивного дрона, состоящего из четырех винтов, четырех небольших двигателей, массивной аккумуляторной батареи и главного элемента дрона-камикадзе – специальной емкости, заполненной взрывчатым веществом со снаряженным взрывателем", - добавляется в сообщении.
В Минобороны добавили, что управление дроном-камикадзе осуществляется при помощи двух военнослужащих. Один из них управляет дроном при помощи пульта и VR-очков, а второй запускает и отслеживает по карте направление полета дрона, ориентирует оператора и корректирует его работу.
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