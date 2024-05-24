https://ria.ru/20240524/belousov-1948077966.html

Белоусов прибыл в Минск

Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 24.05.2024

Белоусов прибыл в Минск

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T11:25

2024-05-24T11:25

2024-05-24T11:29

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х."МО РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с МО РБ генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", - написал он.В свою очередь, пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что во время встречи министров "на повестке - вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".Президент России Владимир Путин накануне прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Переговоры глав Белоруссии и РФ 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.

https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html

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минск, министерство обороны белоруссии, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, россия, в мире