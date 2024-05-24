https://ria.ru/20240524/belousov-1948077966.html
Белоусов прибыл в Минск
Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 24.05.2024
Белоусов прибыл в Минск
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:25
2024-05-24T11:25
2024-05-24T11:29
минск
министерство обороны белоруссии
белоруссия
андрей белоусов
виктор хренин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078141_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_8d3e9d5879f27af358a658cb8943a5a6.jpg
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х."МО РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с МО РБ генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", - написал он.В свою очередь, пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что во время встречи министров "на повестке - вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".Президент России Владимир Путин накануне прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Переговоры глав Белоруссии и РФ 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
минск
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078141_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1526de0d69da771c30052b8fd95515c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, министерство обороны белоруссии, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, россия, в мире
Минск, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Россия, В мире