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Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 24.05.2024
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11:25 24.05.2024 (обновлено: 11:29 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/belousov-1948077966.html
Белоусов прибыл в Минск
Белоусов прибыл в Минск - РИА Новости, 24.05.2024
Белоусов прибыл в Минск
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T11:25
2024-05-24T11:29
минск
министерство обороны белоруссии
белоруссия
андрей белоусов
виктор хренин
россия
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х."МО РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с МО РБ генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", - написал он.В свою очередь, пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что во время встречи министров "на повестке - вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".Президент России Владимир Путин накануне прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Переговоры глав Белоруссии и РФ 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.
https://ria.ru/20240524/diplomatiya-1947859180.html
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минск, министерство обороны белоруссии, белоруссия, андрей белоусов, виктор хренин, россия, в мире
Минск, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, Россия, В мире
Белоусов прибыл в Минск

Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой МО Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Минск, где проведет рабочую встречу с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в соцсети Х.
"МО РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с МО РБ генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", - написал он.
В свою очередь, пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что во время встречи министров "на повестке - вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".
Президент России Владимир Путин накануне прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Переговоры глав Белоруссии и РФ 24 мая пройдут во Дворце Независимости сначала в узком, а затем в расширенном составах.
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МинскМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияАндрей БелоусовВиктор ХренинРоссияВ мире
 
 
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