https://ria.ru/20240524/belorussiya-1948236522.html

Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения

Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения - РИА Новости, 24.05.2024

Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения

Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T19:24

2024-05-24T19:24

2024-05-24T23:25

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Локальные тактические задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 миллиардов российских рублей (кредит РФ - ред.) на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - приводит слова Крутого агентство Белта.Дипломат заявил, что главами Белоруссии и России поставлена стратегическая задача подобрать группу серьезных экспертов с двух сторон и провести основательный анализ каждой отрасли Союзного государства на предмет поиска новых рыночных ниш, где стороны могли бы реализовать дополнительный пул инвестиционных проектов по созданию новых компетенций в белорусской экономике. "Признан успешным проект по микроэлектронике, оценили президенты положительно движение в сфере авиастроения, новые проекты с "Росатомом", не связанные с ядерной энергетикой", - сказал Крутой.По его словам, стратегическая задача состоит в том, чтобы за следующие пять лет усилить самодостаточность белорусской экономики, найти новые интересные ниши для совместной работы и сотрудничества.Крутой также отметил задачи, связанные с работой "по линии госкорпораций - допуск белорусских компаний к закупкам госкорпораций, планы по электронной цифровой подписи (их взаимное признание странами - ред.)"."Это как инструменты, которые на сегодняшний день реализуются. Мы надеемся, что к 25-летию союзного договора они будут завершены и позволят раскрыть для нас новые дополнительные ниши", - заявил Крутой.

https://ria.ru/20240524/putin-1948202291.html

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экономика, россия, белоруссия