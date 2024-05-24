https://ria.ru/20240524/belorussiya-1948236522.html
Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения
Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения - РИА Новости, 24.05.2024
Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения
Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:24
2024-05-24T19:24
2024-05-24T23:25
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Локальные тактические задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 миллиардов российских рублей (кредит РФ - ред.) на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - приводит слова Крутого агентство Белта.Дипломат заявил, что главами Белоруссии и России поставлена стратегическая задача подобрать группу серьезных экспертов с двух сторон и провести основательный анализ каждой отрасли Союзного государства на предмет поиска новых рыночных ниш, где стороны могли бы реализовать дополнительный пул инвестиционных проектов по созданию новых компетенций в белорусской экономике. "Признан успешным проект по микроэлектронике, оценили президенты положительно движение в сфере авиастроения, новые проекты с "Росатомом", не связанные с ядерной энергетикой", - сказал Крутой.По его словам, стратегическая задача состоит в том, чтобы за следующие пять лет усилить самодостаточность белорусской экономики, найти новые интересные ниши для совместной работы и сотрудничества.Крутой также отметил задачи, связанные с работой "по линии госкорпораций - допуск белорусских компаний к закупкам госкорпораций, планы по электронной цифровой подписи (их взаимное признание странами - ред.)"."Это как инструменты, которые на сегодняшний день реализуются. Мы надеемся, что к 25-летию союзного договора они будут завершены и позволят раскрыть для нас новые дополнительные ниши", - заявил Крутой.
https://ria.ru/20240524/putin-1948202291.html
https://ria.ru/20240524/lukashenko-1948192655.html
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экономика, россия, белоруссия
Экономика, Россия, Белоруссия
Посол Белоруссии в Москве рассказал о совместных проектах импортозамещения
Крутой: РФ готова увеличить кредитование проектов импортозамещения в Белоруссии
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Россия готова "удвоить и утроить" кредитование совместных импортозамещающих проектов, реализуемых на территории Белоруссии, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
"Локальные тактические задачи - это проекты в машиностроении, выборка кредитных средств в 105 миллиардов российских рублей (кредит РФ - ред.) на импортозамещающие проекты. Подтверждена готовность удвоить, утроить этот кредит в зависимости от количества проектов, которые будут дополнительно нашими промышленниками предложены", - приводит слова Крутого агентство Белта.
Дипломат заявил, что главами Белоруссии и России поставлена стратегическая задача подобрать группу серьезных экспертов с двух сторон и провести основательный анализ каждой отрасли Союзного государства на предмет поиска новых рыночных ниш, где стороны могли бы реализовать дополнительный пул инвестиционных проектов по созданию новых компетенций в белорусской экономике. "Признан успешным проект по микроэлектронике, оценили президенты положительно движение в сфере авиастроения, новые проекты с "Росатомом
", не связанные с ядерной энергетикой", - сказал Крутой.
По его словам, стратегическая задача состоит в том, чтобы за следующие пять лет усилить самодостаточность белорусской экономики, найти новые интересные ниши для совместной работы и сотрудничества.
Крутой также отметил задачи, связанные с работой "по линии госкорпораций - допуск белорусских компаний к закупкам госкорпораций, планы по электронной цифровой подписи (их взаимное признание странами - ред.)".
"Это как инструменты, которые на сегодняшний день реализуются. Мы надеемся, что к 25-летию союзного договора они будут завершены и позволят раскрыть для нас новые дополнительные ниши", - заявил Крутой.