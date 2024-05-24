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Посол Белоруссии: РБ и Россия выработают алгоритм сближения цен на газ - РИА Новости, 24.05.2024
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19:17 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/belorussiya-1948235298.html
Посол Белоруссии: РБ и Россия выработают алгоритм сближения цен на газ
Посол Белоруссии: РБ и Россия выработают алгоритм сближения цен на газ - РИА Новости, 24.05.2024
Посол Белоруссии: РБ и Россия выработают алгоритм сближения цен на газ
Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T19:17
2024-05-24T19:17
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "С 2026-го в рамках подписанных основных направлений (реализации Союзного договора - ред.) от достигнутого уровня мы должны выработать окончательно алгоритм сближения в российских рублях цены на природный газ", - приводит агентство Белта слова дипломатами. В сообщении поясняется, что речь идет о сближении цен на газ для Белоруссии с внутрироссийскими ценами на него. По итогам прошедших в Минске переговоров лидеров двух стран в Минске Крутой отметил, что со стороны Белоруссии и России уже подписаны планы мероприятий по реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. И, по словам посла, на период до 2026 года "все вопросы в газовой сфере решены", в том числе по одному из наиболее чувствительных - ценообразованию. Крутой добавил, что условия на период после 2026 года обсуждаются сторонами сейчас. "После 2026 года - уже об этом идет на сегодняшний день разговор - каковы будут принципы ценообразования на природный газ и на российскую нефть. Появился ряд новых, дополнительных моментов, которые требуют отработки на уровне экспертов. Но глобально президентами поставлена задача в соответствии с планами, которые еще в январе были подписаны, чтобы мы на уровне правительства эти вопросы дожали", - сказал Крутой.
https://ria.ru/20240524/postavki-1948196935.html
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белоруссия, россия, минск
Белоруссия, Россия, Минск
Посол Белоруссии: РБ и Россия выработают алгоритм сближения цен на газ

Посол РБ Крутой: РБ и РФ договорились выработать алгоритм сближения цен на газ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
"С 2026-го в рамках подписанных основных направлений (реализации Союзного договора - ред.) от достигнутого уровня мы должны выработать окончательно алгоритм сближения в российских рублях цены на природный газ", - приводит агентство Белта слова дипломатами. В сообщении поясняется, что речь идет о сближении цен на газ для Белоруссии с внутрироссийскими ценами на него.
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По итогам прошедших в Минске переговоров лидеров двух стран в Минске Крутой отметил, что со стороны Белоруссии и России уже подписаны планы мероприятий по реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. И, по словам посла, на период до 2026 года "все вопросы в газовой сфере решены", в том числе по одному из наиболее чувствительных - ценообразованию.
Крутой добавил, что условия на период после 2026 года обсуждаются сторонами сейчас. "После 2026 года - уже об этом идет на сегодняшний день разговор - каковы будут принципы ценообразования на природный газ и на российскую нефть. Появился ряд новых, дополнительных моментов, которые требуют отработки на уровне экспертов. Но глобально президентами поставлена задача в соответствии с планами, которые еще в январе были подписаны, чтобы мы на уровне правительства эти вопросы дожали", - сказал Крутой.
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