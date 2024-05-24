https://ria.ru/20240524/bank-1948183703.html
Альфа-банк подал в суд на свою кипрскую дочку ABH Financial Ltd
Альфа-банк подал в суд на свою кипрскую дочку ABH Financial Ltd - РИА Новости, 24.05.2024
Альфа-банк подал в суд на свою кипрскую дочку ABH Financial Ltd
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:08
2024-05-24T17:08
2024-05-24T20:52
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
альфа-банк
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой структуры, чьи корпоративные права в отношении банка были недавно приостановлены российским судом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 22 мая и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся."Данный иск носит вынужденный характер и является лишь технической мерой для урегулирования одного из аспектов финансовых отношений между Альфа-банком и кипрской компанией в условиях сложившихся геополитических ограничений на международное движение капитала", - пояснили РИА Новости в пресс-службе банка.Арбитражный суд Московской области 13 мая по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Решение суда не опубликовано.
https://ria.ru/20240304/pravitelstvo-1931076525.html
россия
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), альфа-банк
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Альфа-банк
Альфа-банк подал в суд на свою кипрскую дочку ABH Financial Ltd
Суд зарегистрировал иск Альфа-банка к кипрской ABH Financial Ltd на 26 млрд руб
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании более 26,5 миллиарда рублей с кипрской ABH Financial Ltd, своей иностранной холдинговой структуры, чьи корпоративные права в отношении банка были недавно приостановлены российским судом, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 22 мая и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся.
"Данный иск носит вынужденный характер и является лишь технической мерой для урегулирования одного из аспектов финансовых отношений между Альфа-банком и кипрской компанией в условиях сложившихся геополитических ограничений на международное движение капитала", - пояснили РИА Новости в пресс-службе банка.
Арбитражный суд Московской области
13 мая по заявлению министерства финансов России
приостановил корпоративные права ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в России. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашения коммерческой тайны. Решение суда не опубликовано.