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Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии
Англосаксы хотят любым путем, в том числе путем давления на руководство стран СНГ, закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион, заявил директор ФСБ России РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:29
2024-05-24T08:29
2024-05-24T08:29
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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Англосаксы хотят любым путем, в том числе путем давления на руководство стран СНГ, закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Мы видим настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "Конечно, при таких ставках в ход идут любые средства. Отсюда и постоянная ротация боевиков в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, появление новых лагерей подготовки боевиков у южных границ Содружества. Сюда можно отнести и навязывание различных форматов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также политическое и экономическое давление на руководство государств СНГ", - добавил директор ФСБ.
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центральная азия, россия, афганистан, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Центральная Азия, Россия, Афганистан, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии
Бортников: англосаксы хотят любым путем закрепиться в Центральной Азии