Рейтинг@Mail.ru
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/aziya-1948045856.html
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии
Англосаксы хотят любым путем, в том числе путем давления на руководство стран СНГ, закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион, заявил директор ФСБ России РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:29
2024-05-24T08:29
центральная азия
россия
афганистан
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_05a03cbe09017e6936630eaf97f73c1d.jpg
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Англосаксы хотят любым путем, в том числе путем давления на руководство стран СНГ, закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Мы видим настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "Конечно, при таких ставках в ход идут любые средства. Отсюда и постоянная ротация боевиков в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, появление новых лагерей подготовки боевиков у южных границ Содружества. Сюда можно отнести и навязывание различных форматов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также политическое и экономическое давление на руководство государств СНГ", - добавил директор ФСБ.
https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html
центральная азия
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9bc55b5e495724c8835189c386b74f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральная азия, россия, афганистан, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Центральная Азия, Россия, Афганистан, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Бортников заявил о желании англосаксов закрепиться в Центральной Азии

Бортников: англосаксы хотят любым путем закрепиться в Центральной Азии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Англосаксы хотят любым путем, в том числе путем давления на руководство стран СНГ, закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Мы видим настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
"Конечно, при таких ставках в ход идут любые средства. Отсюда и постоянная ротация боевиков в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, появление новых лагерей подготовки боевиков у южных границ Содружества. Сюда можно отнести и навязывание различных форматов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также политическое и экономическое давление на руководство государств СНГ", - добавил директор ФСБ.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества
10 апреля, 16:34
 
Центральная АзияРоссияАфганистанАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала