https://ria.ru/20240524/artilleriya-1948034511.html

Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 24.05.2024

Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T05:03

2024-05-24T05:03

2024-05-24T05:38

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александр сырский

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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, заявили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в населенном пункте Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях", - сообщили в МО РФ. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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часов яр, россия, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность