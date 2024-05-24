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Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 24.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.05.2024 (обновлено: 05:38 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/artilleriya-1948034511.html
Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре
Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 24.05.2024
Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T05:03
2024-05-24T05:38
специальная военная операция на украине
часов яр
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, заявили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в населенном пункте Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях", - сообщили в МО РФ. На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
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часов яр, россия, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Костромские десантники ударили по укрепрайонам ВСУ в Часовом Яре

МО: расчеты "Града" десантников уничтожили до взвода пехоты ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников нанесли удар по оборонительным укреплениям ВСУ и уничтожили до взвода пехоты в населенном пункте Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, заявили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи в районе Часова Яра в ДНР. В ходе боевой работы поражены укрепления националистов в населенном пункте Часов Яр и уничтожено до взвода пехоты ВСУ в оборудованных под опорные пункты зданиях", - сообщили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На прошлой неделе главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной для украинских военных ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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