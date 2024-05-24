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Страны G7 намерены продлить заморозку российских активов
Страны G7 намерены продлить заморозку российских активов - РИА Новости, 24.05.2024
Страны G7 намерены продлить заморозку российских активов
Страны G7 в коммюнике встречи министров финансов в Италии подтвердят, что российские активы останутся замороженными, пока Россия не заплатит якобы "за ущерб,... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T20:16
2024-05-24T20:16
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Страны G7 в коммюнике встречи министров финансов в Италии подтвердят, что российские активы останутся замороженными, пока Россия не заплатит якобы "за ущерб, причиненный Украине", передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике."Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - цитирует агентство проект коммюнике.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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италия, россия, g7, в мире
Италия, Россия, G7, В мире
Страны G7 намерены продлить заморозку российских активов
Страны G7 на встрече в Италии намерены продлить заморозку российских активов
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Страны G7 в коммюнике встречи министров финансов в Италии подтвердят, что российские активы останутся замороженными, пока Россия не заплатит якобы "за ущерб, причиненный Украине", передает агентство Bloomberg
со ссылкой на проект коммюнике.
"Мы подтверждаем, что согласно нашим соответствующим правовым системам суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине", - цитирует агентство проект коммюнике.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".