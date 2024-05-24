https://ria.ru/20240524/aktivy-1948181301.html

Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ

Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024

Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ

ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине, сообщил журналистам в... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T17:00

2024-05-24T17:00

2024-05-24T17:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

сергей лавров

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал он. По его словам, в ЕС ожидают первый транш доходов от активов России "в конце июля". "Мы предполагаем использовать их быстро и эффективно", - добавил он. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

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россия, украина, европа, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире