Рейтинг@Mail.ru
Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/aktivy-1948181301.html
Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ
Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ - РИА Новости, 24.05.2024
Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ
ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине, сообщил журналистам в... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:00
2024-05-24T17:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
сергей лавров
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905634526_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_010b54850306bf44fbd67d24e0fd0ce2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал он. По его словам, в ЕС ожидают первый транш доходов от активов России "в конце июля". "Мы предполагаем использовать их быстро и эффективно", - добавил он. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905634526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a9225004e76c6f637abcb74b0b1eba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире
Источник: ЕС хочет использовать доходы от активов России на оружие для ВСУ

ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для ВСУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с логотипом евро
Электронное табло с логотипом евро - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с логотипом евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости. ЕС хочет использовать доходы от активов РФ для предоплаты закупок оружия для Украины в Европе, за ее пределами и производства на Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Эти финансы могут использоваться для оплаты поставок оружия из имеющегося в Европе, за ее пределами, а также производства на Украине", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Евросоюз отдал Киеву русские деньги
13 мая, 08:00
По его словам, в ЕС ожидают первый транш доходов от активов России "в конце июля".
"Мы предполагаем использовать их быстро и эффективно", - добавил он.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Вход — рубль, выход — миллиард: Россия преподает урок мировому бизнесу
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровЕвросоюзG7Санкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала