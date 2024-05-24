Рейтинг@Mail.ru
Бортников оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 24.05.2024
https://ria.ru/20240524/afganistan-1948044828.html
Бортников оценил ситуацию в Афганистане
Бортников оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.05.2024
Бортников оценил ситуацию в Афганистане
Директор ФСБ России Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане - по его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T08:23
2024-05-24T08:23
россия
афганистан
кабул (город)
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
оон
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513440_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_cbf7a01434f38f94dae5f81db02b7a99.jpg
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане - по его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) смогут навести порядок в стране. "Хотел бы коснуться ситуации в Афганистане. Безусловно, нас не может не беспокоить происходящее в этой стране. С одной стороны, следует отметить положительные тенденции. Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду - спецслужбами стран Содружества", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома", - подчеркнул директор ФСБ России.
https://ria.ru/20240328/terroristy-1936377651.html
россия
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814513440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6324934fca372c81f4ccaff23bd2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, афганистан, кабул (город), александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, содружество
Россия, Афганистан, Кабул (город), Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ООН, Содружество
Бортников оценил ситуацию в Афганистане

Глава ФСБ Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане

© AP Photo / Petros GiannakourisБоец Талибана* в Кабуле
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане - по его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) смогут навести порядок в стране.
"Хотел бы коснуться ситуации в Афганистане. Безусловно, нас не может не беспокоить происходящее в этой стране. С одной стороны, следует отметить положительные тенденции. Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду - спецслужбами стран Содружества", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Представитель движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Талибан"* пообещал продолжить борьбу с группировкой "Вилаят Хорасан"
28 марта, 14:08
"И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома", - подчеркнул директор ФСБ России.
 
РоссияАфганистанКабул (город)Александр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ООНСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала