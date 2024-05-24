https://ria.ru/20240524/afganistan-1948044828.html

Бортников оценил ситуацию в Афганистане

Бортников оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.05.2024

Бортников оценил ситуацию в Афганистане

Директор ФСБ России Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане - по его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T08:23

2024-05-24T08:23

2024-05-24T08:23

россия

афганистан

кабул (город)

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оон

содружество

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БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Директор ФСБ России Александр Бортников отметил положительные тенденции в Афганистане - по его мнению, если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) смогут навести порядок в стране. "Хотел бы коснуться ситуации в Афганистане. Безусловно, нас не может не беспокоить происходящее в этой стране. С одной стороны, следует отметить положительные тенденции. Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду - спецслужбами стран Содружества", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. "И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома", - подчеркнул директор ФСБ России.

https://ria.ru/20240328/terroristy-1936377651.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, содружество