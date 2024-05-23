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В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки - РИА Новости, 23.05.2024
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22:21 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/znaki-1948016660.html
В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки
В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки - РИА Новости, 23.05.2024
В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки
Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, следует из электронной базы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:21
2024-05-23T22:21
общество
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, следует из электронной базы ГД. "Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными… регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - говорится в пояснительной записке.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки

В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих госзнаки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, следует из электронной базы ГД.
"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными… регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - говорится в пояснительной записке.
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