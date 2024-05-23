https://ria.ru/20240523/znaki-1948016660.html

В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки

В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки - РИА Новости, 23.05.2024

В ГД внесли проект о лишении прав за применение устройств, скрывающих знаки

Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, следует из электронной базы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:21

2024-05-23T22:21

2024-05-23T22:21

общество

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки, следует из электронной базы ГД. "Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными… регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

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общество, госдума рф