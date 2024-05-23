https://ria.ru/20240523/zhurnal-1947780077.html

Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику

Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику - РИА Новости, 23.05.2024

Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику

Полиция изъяла компьютерную технику из офиса делового журнала "Компания", расположенного в районе Якиманка в Москве, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:08

2024-05-23T01:08

2024-05-23T01:08

происшествия

якиманка

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция изъяла компьютерную технику из офиса делового журнала "Компания", расположенного в районе Якиманка в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, сегодня вечером из офиса издания правоохранители изъяли компьютерную технику. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в среду несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику.

https://ria.ru/20231026/klub-1905369684.html

якиманка

москва

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происшествия, якиманка, москва