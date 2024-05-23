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Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику - РИА Новости, 23.05.2024
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01:08 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/zhurnal-1947780077.html
Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику
Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику - РИА Новости, 23.05.2024
Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику
Полиция изъяла компьютерную технику из офиса делового журнала "Компания", расположенного в районе Якиманка в Москве, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:08
2024-05-23T01:08
происшествия
якиманка
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция изъяла компьютерную технику из офиса делового журнала "Компания", расположенного в районе Якиманка в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, сегодня вечером из офиса издания правоохранители изъяли компьютерную технику. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в среду несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику.
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происшествия, якиманка, москва
Происшествия, Якиманка, Москва
Источник: из офиса журнала "Компания" в Москве изъяли компьютерную технику

Полиция изъяла компьютеры из офиса делового журнала "Компания" в центре Москвы

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Полиция изъяла компьютерную технику из офиса делового журнала "Компания", расположенного в районе Якиманка в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, сегодня вечером из офиса издания правоохранители изъяли компьютерную технику.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Источник сообщил, что силовики изъяли из бизнес-клуба Club 500 в Москве
26 октября 2023, 13:36
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в среду несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику.
 
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