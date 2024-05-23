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Источник раскрыл причину обысков в офисе журнала "Компания"
Источник раскрыл причину обысков в офисе журнала "Компания" - РИА Новости, 23.05.2024
Источник раскрыл причину обысков в офисе журнала "Компания"
Обыски в штаб-квартире журнала "Компания" в центре Москвы проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:02
2024-05-23T01:02
2024-05-23T06:24
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обыски в штаб-квартире журнала "Компания" в центре Москвы проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Обыски в офисе журнала "Компания" проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 163 УК РФ (Вымогательство)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что потерпевшим в вымогательстве является топ-менеджер "Ростеха" Василий Бровко. Полиция, уточнил источник, изъяла в редакции компьютерную технику.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в среду несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику.
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происшествия, москва, россия, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Ростех
Источник раскрыл причину обысков в офисе журнала "Компания"
Обыски в офисе журнала "Компания" в Москве шли в рамках дела о вымогательстве
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обыски в штаб-квартире журнала "Компания" в центре Москвы проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера "Ростеха" Василия Бровко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Обыски в офисе журнала "Компания" проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 163 УК РФ
(Вымогательство)", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерпевшим в вымогательстве является топ-менеджер "Ростеха" Василий Бровко. Полиция, уточнил источник, изъяла в редакции компьютерную технику.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в среду несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику.