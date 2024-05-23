https://ria.ru/20240523/zerno-1947995365.html

Мосбиржа, ОЗК и "Деметра-Холдинг" намерены развивать торги зерном

Мосбиржа, ОЗК и "Деметра-Холдинг" намерены развивать торги зерном - РИА Новости, 23.05.2024

Мосбиржа, ОЗК и "Деметра-Холдинг" намерены развивать торги зерном

Мосбиржа, "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) и "Деметра-Холдинг" договорились развивать организованные торги, ценовые индикаторы и производные финансовые... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:27

2024-05-23T19:27

2024-05-23T19:27

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брикс

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мосбиржа, "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) и "Деметра-Холдинг" договорились развивать организованные торги, ценовые индикаторы и производные финансовые инструменты на рынке зерна, передает с церемонии подписания соглашения корреспондент РИА Новости. Соответствующее соглашение подписано в рамках форума "Биржевой рынок российской продукции АПК: основные направления и перспективы развития" на площадке выставки "Россия". В церемонии приняли участие председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, генеральный директор АО "ОЗК" Дмитрий Сергеев и генеральный директор ООО "Деметра-Холдинг" Алексей Грибанов. "Московская биржа обладает сильными компетенциями в области построения биржевой инфраструктуры и создания новых финансовых инструментов. Эти знания и опыт мы используем для развития российского биржевого товарного рынка в тесном взаимодействии с его с участниками. Группа ОЗК и "Деметра-Холдинг" выступают крупнейшими заказчиками биржевых товарных аукционов, на основе которых рассчитывается биржевой индекс стоимости пшеницы", - сказал Денисов. Он отметил, что ключевыми направлениями совместной работы станут повышение интереса участников рынка сельхозпродукции к биржевым торгам товарами и производными инструментами, к использованию биржевых ценовых индикаторов при заключении договоров на внебиржевом рынке, а также популяризация биржевого товарного рынка и привлечение новых участников. "Трехстороннее сотрудничество, о котором мы договорились сегодня, позволит повысить эффективность нашего взаимодействия для достижения общей цели – развития прозрачного, конкурентного и доступного широкому кругу клиентов биржевого рынка сельхозпродукции", - добавил Денисов. "Группа ОЗК активно участвует в формировании и развитии российского биржевого рынка зерна. Это один из приоритетов нашей деятельности. В 2021 году мы инициировали запуск на Национальной товарной бирже аукционов по закупке и поставке пшеницы, что заложило основу для появления других важных и востребованных биржевых инструментов. Для стабильного развития биржевой торговли в будущем следует привлекать на биржу больше участников, увеличивать ликвидность и репрезентативность цен", - также отметил Сергеев. По словам Грибанова, текущая инфраструктура мирового зернового рынка устарела в виду существенного изменения конъюнктуры: сейчас ключевые участники рынка зерна – страны БРИКС. Россия стала важнейшим игроком, на долю которого приходится пятая часть всех объемов экспорта пшеницы. "Наша глобальная задача – сформировать собственную торгово-клиринговую инфраструктуру, и подписанное с коллегами соглашение станет важным шагом большого совместного пути", - добавил он.

https://ria.ru/20240523/birzha-1947916729.html

https://ria.ru/20240521/zerno-1947540249.html

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экономика, россия, юрий денисов, брикс, выставка-форум "россия"