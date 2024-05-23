https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html

Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России

Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России - РИА Новости, 23.05.2024

Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России

Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:40

2024-05-23T18:40

2024-05-23T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

владимир зеленский

россия

киев

константиновка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_0:67:3001:1755_1920x0_80_0_0_3eb7d0e3c47e77a74cf1da0a2c16e0f8.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский становится все более и более озлобленным, все более отчаивающимся, выплескивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят еще более иррациональными", — отметил он.По словам аналитика, положение ВСУ с каждым днем ухудшается по всей линии фронта, что заставляет украинских солдат отступать на всех участках, где наступает Россия."Сдают все больше и больше стратегических объектов", — констатировал он.По мнению Меркуриса, Зеленский беспокоится в первую очередь о себе, а его основные действия направлены на то, чтобы удержать российских военных подальше от Киева и от самого себя.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

великобритания

украина

россия

киев

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, россия, киев, константиновка, вооруженные силы украины