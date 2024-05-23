https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947985413.html
Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России
Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России - РИА Новости, 23.05.2024
Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России
Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:40
2024-05-23T18:40
2024-05-23T18:49
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Из-за ухудшения положения ВСУ по всему фронту Владимир Зеленский выплескивает гнев на своих генералов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский становится все более и более озлобленным, все более отчаивающимся, выплескивая гнев на собственных генералов, но по-прежнему отдавая приказы, которые выглядят еще более иррациональными", — отметил он.По словам аналитика, положение ВСУ с каждым днем ухудшается по всей линии фронта, что заставляет украинских солдат отступать на всех участках, где наступает Россия."Сдают все больше и больше стратегических объектов", — констатировал он.По мнению Меркуриса, Зеленский беспокоится в первую очередь о себе, а его основные действия направлены на то, чтобы удержать российских военных подальше от Киева и от самого себя.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html
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Он злится. Стало известно об истерике Зеленского из-за действий России
Меркурис: Зеленский выплескивает гнев на своих генералов из-за провала на фронте