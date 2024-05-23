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В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 23.05.2024
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12:15 23.05.2024 (обновлено: 12:16 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947853589.html
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:15
2024-05-23T12:16
россия
харбин
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. "Так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин. Вы можете с легкостью перечитать ответ президента на соответствующий вопрос журналиста", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, что Зеленского в странах Запада до сих пор признают легитимным. При этом Песков отметил, что новых акцентов в отношении этой истории нет.
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россия, харбин, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Россия, Харбин, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского

Песков: Кремль относится к легитимности Зеленского, как предложил Путин в Китае

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
"Так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин. Вы можете с легкостью перечитать ответ президента на соответствующий вопрос журналиста", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, что Зеленского в странах Запада до сих пор признают легитимным.
При этом Песков отметил, что новых акцентов в отношении этой истории нет.
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РоссияХарбинУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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