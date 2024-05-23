https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947853589.html
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:15
2024-05-23T12:15
2024-05-23T12:16
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. "Так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин. Вы можете с легкостью перечитать ответ президента на соответствующий вопрос журналиста", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, что Зеленского в странах Запада до сих пор признают легитимным. При этом Песков отметил, что новых акцентов в отношении этой истории нет.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947342828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия, Харбин, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского
Песков: Кремль относится к легитимности Зеленского, как предложил Путин в Китае
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины
в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
"Так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин. Вы можете с легкостью перечитать ответ президента на соответствующий вопрос журналиста", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, что Зеленского в странах Запада до сих пор признают легитимным.
При этом Песков отметил, что новых акцентов в отношении этой истории нет.