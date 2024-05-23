https://ria.ru/20240523/zelenskiy-1947853589.html

В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского

В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 23.05.2024

В Кремле ответили на вопрос о легитимности Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:15

2024-05-23T12:15

2024-05-23T12:16

россия

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дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что к легитимности Владимира Зеленского Кремль относится так, как предложил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. "Так, как предложил относиться к этому, выступая в Харбине на пресс-конференции, президент России Владимир Путин. Вы можете с легкостью перечитать ответ президента на соответствующий вопрос журналиста", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к тому, что Зеленского в странах Запада до сих пор признают легитимным. При этом Песков отметил, что новых акцентов в отношении этой истории нет.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947342828.html

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Ольга Фомченкова

россия, харбин, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир путин, в мире