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Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая - РИА Новости, 23.05.2024
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Новости Подмосковья
 
13:43 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/zdorove-1947881225.html
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая - РИА Новости, 23.05.2024
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая
В Центрах амбулаторной онкологической помощи 25 мая пройдет День открытых дверей, все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:43
2024-05-23T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
алексей сапанюк
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи 25 мая пройдет День открытых дверей, все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. День открытых дверей пройдет с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на более углубленную диагностику.
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московская область (подмосковье), врачи, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи, Алексей Сапанюк

Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая

© РИА НовостиСъемка родинки для проведения обследования
Съемка родинки для проведения обследования - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи 25 мая пройдет День открытых дверей, все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Неонатальный скрининг прошли 22,5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Вчера, 14:36
День открытых дверей пройдет с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт.
При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на более углубленную диагностику.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВрачиАлексей Сапанюк
 
 
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