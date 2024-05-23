https://ria.ru/20240523/zdorove-1947881225.html
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая - РИА Новости, 23.05.2024
Жители Подмосковья смогут проверить родинки 25 мая
В Центрах амбулаторной онкологической помощи 25 мая пройдет День открытых дверей, все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:43
2024-05-23T13:43
2024-05-23T13:43
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Центрах амбулаторной онкологической помощи 25 мая пройдет День открытых дверей, все желающие старше 18 лет смогут проверить родинки и другие новообразования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно обследовать родинки и другие новообразования на коже. В эту субботу День открытых дверей пройдет во всех 24 Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. День открытых дверей пройдет с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на более углубленную диагностику.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), врачи, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Врачи, Алексей Сапанюк