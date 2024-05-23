https://ria.ru/20240523/zakonoproekt-1948006157.html

В Госдуму внесли законопроект о технологической политике

В Госдуму внесли законопроект о технологической политике - РИА Новости, 23.05.2024

В Госдуму внесли законопроект о технологической политике

Правительство внесло в Госдуму законопроект о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение технологического суверенитета страны, следует из базы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T20:55

2024-05-23T20:55

2024-05-23T20:55

технологии

россия

владимир путин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение технологического суверенитета страны, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ подготовлен Минэкономразвития совместно с Минпромторгом и Минобрнауки по поручению президента России Владимира Путина. Он разработан в целях обеспечения технологического суверенитета России и создания условий для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. При этом определяются цели, задачи и инструменты технологической политики РФ по обеспечению технологического суверенитета и регулируются правоотношения в данной сфере. Законопроект создает систему управления полного цикла разработки собственных технологий, сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на его главу Максима Решетникова. "Формируем единый понятийный аппарат для всех, кто работает с технологиями. Планируем запустить классификатор технологий, который позволит синхронизировать и координировать планы по техразвитию в различных отраслях. А также формируем цифрового двойника разработки технологий", - поясняет Решетников. Общим ориентиром в этой работе выступает майский указ президента, на основе которого в законопроекте сформированы те инструменты, с помощью которых будет достигнуто технологическое лидерство. Первый из них – проекты по привлечению инвестиций и формированию долгосрочного спроса на готовую продукцию. При этом появляется функция квалифицированного заказа по разработке технологий. Второй инструмент – соглашения между бизнесом и государством. С их помощью продолжится развитие новых рынков на базе межотраслевых или "сквозных" технологий. Например, искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникации, технологии новых материалов и веществ. Всего – 12 соглашений. При этом предлагается изменить и сам подход к развитию технологий, перейдя от краткосрочного к долгосрочному планированию. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, подчеркнул Решетников. Одной из ключевых новелл законопроекта стало расширение "права на риск" на случаи доведения поддержки до добросовестных технологических компаний. Тем самым снижаются риски при получении господдержки и невыполнения заявленных показателей. Законопроектом также формируется единый понятийный аппарат, в том числе вводятся определения технологической политики и суверенитета, высокотехнологичной продукции, критических и сквозных технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. На основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых предусмотрен механизм формирования планов развития технологий.

https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html

https://ria.ru/20240523/zakon-1947933945.html

https://ria.ru/20240401/natsproekty-1937087839.html

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технологии, россия, владимир путин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)