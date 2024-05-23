https://ria.ru/20240523/zaes-1947947837.html

На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"

На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 23.05.2024

На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"

На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:36

2024-05-23T16:36

2024-05-23T16:38

в мире

россия

днепр (город)

энергодар

рафаэль гросси

владимир путин

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи за пределами площадки в четверг днем из-за замыкания, и теперь она зависит от единственной резервной линии. "На Запорожской АЭС в 13.31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются. Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная"", - говорится в сообщении. Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений". "Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности". - добавили в пресс-службе ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ