https://ria.ru/20240523/zaes-1947947837.html
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 23.05.2024
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"
На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:36
2024-05-23T16:36
2024-05-23T16:38
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи за пределами площадки в четверг днем из-за замыкания, и теперь она зависит от единственной резервной линии. "На Запорожской АЭС в 13.31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются. Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная"", - говорится в сообщении. Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений". "Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности". - добавили в пресс-службе ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"
На ЗАЭС отключили ЛЭП "Днепровская", угрозы нарушений пределов безопасности нет
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале
пресс-службы станции.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи за пределами площадки в четверг днем из-за замыкания, и теперь она зависит от единственной резервной линии.
"На Запорожской АЭС в 13.31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются. Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений".
"Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности". - добавили в пресс-службе ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.