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На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 23.05.2024
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16:36 23.05.2024 (обновлено: 16:38 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/zaes-1947947837.html
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 23.05.2024
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"
На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:36
2024-05-23T16:38
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи за пределами площадки в четверг днем из-за замыкания, и теперь она зависит от единственной резервной линии. "На Запорожской АЭС в 13.31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются. Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная"", - говорится в сообщении. Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений". "Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности". - добавили в пресс-службе ЗАЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине
На Запорожской АЭС рассказали о ситуации после отключения ЛЭП "Днепровская"

На ЗАЭС отключили ЛЭП "Днепровская", угрозы нарушений пределов безопасности нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На Запорожской АЭС была отключена ЛЭП "Днепровская", угроз нарушений пределов безопасности нет, причины выясняются, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи за пределами площадки в четверг днем из-за замыкания, и теперь она зависит от единственной резервной линии.
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"На Запорожской АЭС в 13.31 была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются. Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории "без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений".
"Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности". - добавили в пресс-службе ЗАЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарРафаэль ГроссиВладимир ПутинЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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