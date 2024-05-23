https://ria.ru/20240523/yaponiya-1947798670.html

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях - РИА Новости, 23.05.2024

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях

Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T07:47

2024-05-23T07:47

2024-05-23T07:51

россия

япония

токио

москва

людмила воробьева

владимир путин

фумио кисида

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.Атмосфера отношений с Японией продолжает ухудшаться, сообщила она, указав, что Токио в марте принял уже 22-й пакет санкций, мотивируя такие действия причинами, никак не связанными ни с двусторонними отношениями, ни с самой Японией."Очевидно, что в таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены: их разрыв – это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений", - сказала дипломат, комментируя возможные шаги Москвы в отношениях с Токио в новый президентский срок Владимира Путина.По ее словам, в Токио должны понимать, что возвращение к нормальному межгосударственному диалогу невозможно без подкрепленного реальными практическими делами отказа администрации премьер-министра Фумио Кисиды от антироссийской политики.

https://ria.ru/20240523/yaponiya-1947790386.html

https://ria.ru/20240522/hs-1947715425.html

россия

япония

токио

москва

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россия, япония, токио, москва, людмила воробьева, владимир путин, фумио кисида