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Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил - РИА Новости, 23.05.2024
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05:19 23.05.2024 (обновлено: 11:20 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/yaponiya-1947790386.html
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил - РИА Новости, 23.05.2024
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил
Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил, заявила в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T05:19
2024-05-23T11:20
россия
япония
токио
людмила воробьева
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева. "Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности", — заявила Воробьева, в то же время подчеркнув, что основной закон — это сугубо внутреннее дело страны. Москва, по словам дипломата, продолжает внимательно наблюдать за попытками Токио "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию". Процесс этот, отметила она, набирает обороты.При этом, предупредила дипломат, японская сторона должна отдавать себе отчет, что возможная отмена девятой статьи, которая закрепила отказ "от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров" и, таким образом, по сути, породила международные обязательства Токио в отношении других субъектов международного права, не может обойтись без внешнеполитических последствий. "Отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности, приведет к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует новый этап гонки вооружений", — отметила Воробьева. В любом случае, подчеркнула дипломат, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме, до которого предстоит пройти долгий путь. Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
https://ria.ru/20231109/soglashenie-1908504853.html
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россия, япония, токио, людмила воробьева
Россия, Япония, Токио, Людмила Воробьева
Россия примет меры в случае пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

МИД: РФ примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС

© AP Photo / Eugene HoshikoВоеннослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО
Военнослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Военнослужащий сил самообороны Японии во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.
"Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России. В ответ будем вынуждены принимать контрмеры по укреплению национальной обороноспособности", — заявила Воробьева, в то же время подчеркнув, что основной закон — это сугубо внутреннее дело страны.
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Москва, по словам дипломата, продолжает внимательно наблюдать за попытками Токио "подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции в русле курса нынешней администрации на ускоренную ремилитаризацию". Процесс этот, отметила она, набирает обороты.
При этом, предупредила дипломат, японская сторона должна отдавать себе отчет, что возможная отмена девятой статьи, которая закрепила отказ "от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров" и, таким образом, по сути, породила международные обязательства Токио в отношении других субъектов международного права, не может обойтись без внешнеполитических последствий.
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"Отход Японии от декларировавшегося прежними поколениями ее политиков мирного развития неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности, приведет к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулирует новый этап гонки вооружений", — отметила Воробьева.
В любом случае, подчеркнула дипломат, окончательный выбор должен сделать японский народ на референдуме, до которого предстоит пройти долгий путь.
Как неоднократно подчеркивали в МИД России, после начала спецоперации на Украине Токио проводит враждебный курс в отношении Москвы. Дипломаты указывали на введение санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
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