https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html

Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии

Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 23.05.2024

Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии

Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:03

2024-05-23T11:03

2024-05-23T11:09

наука

внии гочс

московский государственный строительный университет

происшествия

республика саха (якутия)

открытия - риа наука

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в регионе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Участившиеся лесные пожары могут привести к деградации многолетнемерзлых пород Якутии", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что такой прогноз сделала молодой учёный института Елена Машкова, выступая с докладом о влиянии природных пожаров на деградацию криолитозоны в Якутии на ежегодной IX Всероссийской научно-практической конференции "Потаповские чтения-2024", которая была организована Московским государственным строительным университетом совместно с ВНИИ ГОЧС. Подчеркивается, что спикер также обосновала усиление в перспективе из-за участившихся лесных пожаров термокарста на территории Якутии. Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие таяния подземного льда, сопровождающийся появлением озёрных котловин и провалов в почве. Криолитозона - часть горной породы, которая имеет отрицательную температуру.

https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

внии гочс, московский государственный строительный университет, происшествия, республика саха (якутия), открытия - риа наука