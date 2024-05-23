https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 23.05.2024
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии
Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:03
2024-05-23T11:03
2024-05-23T11:09
наука
внии гочс
московский государственный строительный университет
происшествия
республика саха (якутия)
открытия - риа наука
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в регионе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Участившиеся лесные пожары могут привести к деградации многолетнемерзлых пород Якутии", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что такой прогноз сделала молодой учёный института Елена Машкова, выступая с докладом о влиянии природных пожаров на деградацию криолитозоны в Якутии на ежегодной IX Всероссийской научно-практической конференции "Потаповские чтения-2024", которая была организована Московским государственным строительным университетом совместно с ВНИИ ГОЧС. Подчеркивается, что спикер также обосновала усиление в перспективе из-за участившихся лесных пожаров термокарста на территории Якутии. Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие таяния подземного льда, сопровождающийся появлением озёрных котловин и провалов в почве. Криолитозона - часть горной породы, которая имеет отрицательную температуру.
https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внии гочс, московский государственный строительный университет, происшествия, республика саха (якутия), открытия - риа наука
Наука, ВНИИ ГОЧС, Московский государственный строительный университет, Происшествия, Республика Саха (Якутия), Открытия - РИА Наука
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии
ВНИИ ГОЧС: лесные пожары могут привести к деградации вечной мерзлоты в Якутии
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в регионе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"Участившиеся лесные пожары могут привести к деградации многолетнемерзлых пород Якутии", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что такой прогноз сделала молодой учёный института Елена Машкова, выступая с докладом о влиянии природных пожаров на деградацию криолитозоны в Якутии на ежегодной IX Всероссийской научно-практической конференции "Потаповские чтения-2024", которая была организована Московским государственным строительным университетом совместно с ВНИИ ГОЧС.
Подчеркивается, что спикер также обосновала усиление в перспективе из-за участившихся лесных пожаров термокарста на территории Якутии.
Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие таяния подземного льда, сопровождающийся появлением озёрных котловин и провалов в почве. Криолитозона - часть горной породы, которая имеет отрицательную температуру.