Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:03 23.05.2024 (обновлено: 11:09 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/yakutiya-1947830918.html
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 23.05.2024
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии
Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:03
2024-05-23T11:09
наука
внии гочс
московский государственный строительный университет
происшествия
республика саха (якутия)
открытия - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f3bf5e203b5f1a5fc90d69c9b93426.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в регионе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Участившиеся лесные пожары могут привести к деградации многолетнемерзлых пород Якутии", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что такой прогноз сделала молодой учёный института Елена Машкова, выступая с докладом о влиянии природных пожаров на деградацию криолитозоны в Якутии на ежегодной IX Всероссийской научно-практической конференции "Потаповские чтения-2024", которая была организована Московским государственным строительным университетом совместно с ВНИИ ГОЧС. Подчеркивается, что спикер также обосновала усиление в перспективе из-за участившихся лесных пожаров термокарста на территории Якутии. Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие таяния подземного льда, сопровождающийся появлением озёрных котловин и провалов в почве. Криолитозона - часть горной породы, которая имеет отрицательную температуру.
https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813405222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0837275f1c30eb19c4a73d2d7427e377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внии гочс, московский государственный строительный университет, происшествия, республика саха (якутия), открытия - риа наука
Наука, ВНИИ ГОЧС, Московский государственный строительный университет, Происшествия, Республика Саха (Якутия), Открытия - РИА Наука
Ученые предупредили об опасности из-за крупных лесных пожаров в Якутии

ВНИИ ГОЧС: лесные пожары могут привести к деградации вечной мерзлоты в Якутии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупные лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, могут стать причиной активного таяния вечной мерзлоты и неравномерного проседания почвы в регионе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"Участившиеся лесные пожары могут привести к деградации многолетнемерзлых пород Якутии", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что такой прогноз сделала молодой учёный института Елена Машкова, выступая с докладом о влиянии природных пожаров на деградацию криолитозоны в Якутии на ежегодной IX Всероссийской научно-практической конференции "Потаповские чтения-2024", которая была организована Московским государственным строительным университетом совместно с ВНИИ ГОЧС.
Подчеркивается, что спикер также обосновала усиление в перспективе из-за участившихся лесных пожаров термокарста на территории Якутии.
Термокарст – процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород вследствие таяния подземного льда, сопровождающийся появлением озёрных котловин и провалов в почве. Криолитозона - часть горной породы, которая имеет отрицательную температуру.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Выжженная земля. Ученые рассказали о последствиях лесных пожаров
31 октября 2023, 07:00
 
НаукаВНИИ ГОЧСМосковский государственный строительный университетПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Открытия - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала