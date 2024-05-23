https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947940677.html

СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью

СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью - РИА Новости, 23.05.2024

СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью

Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство, сообщила РИА РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:25

2024-05-23T16:25

2024-05-23T16:25

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам - в даче взяток и посредничестве... По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей", - сказала она. Врадий добавила, что взятку передавал представитель компании, которая поставляла молочную продукцию в учреждения ФСИН по Московской области, за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям.

https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945837089.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)