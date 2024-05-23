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СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью - РИА Новости, 23.05.2024
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16:25 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947940677.html
СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью
СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью - РИА Новости, 23.05.2024
СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью
Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство, сообщила РИА РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:25
2024-05-23T16:25
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий. "Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам - в даче взяток и посредничестве... По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей", - сказала она. Врадий добавила, что взятку передавал представитель компании, которая поставляла молочную продукцию в учреждения ФСИН по Московской области, за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
СК назвал размер взятки арестованному замначальника УФСИН по Подмосковью

СК: арестованный замначальника УФСИН по Подмосковью получил взятку на 800 тысяч

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВладимир Талаев в суде
Владимир Талаев в суде - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Владимир Талаев в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Арестованный замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку в размере 800 тысяч рублей от коммерсанта за покровительство, сообщила РИА Новости старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки, а трем коммерсантам - в даче взяток и посредничестве... По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей", - сказала она.
Врадий добавила, что взятку передавал представитель компании, которая поставляла молочную продукцию в учреждения ФСИН по Московской области, за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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