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Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда - РИА Новости, 23.05.2024
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:42
2024-05-23T09:42
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела", — сказал собеседник агентства.На скамье подсудимых — бывшие следователи 35-летний Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Им вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда
Следователей СКР Тамбиева и Ляховенко будут судить по делу о рекордных взятках
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела", — сказал собеседник агентства.
На скамье подсудимых — бывшие следователи 35-летний Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Им вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.