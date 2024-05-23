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Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда

Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда - РИА Новости, 23.05.2024

Дело о крупнейшей взятке в истории современной России дошло до суда

Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:42

2024-05-23T09:42

2024-05-23T12:37

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела", — сказал собеседник агентства.На скамье подсудимых — бывшие следователи 35-летний Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Им вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.

https://ria.ru/20240514/kuznetsov-1945991864.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)