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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном украинской армии городе Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:24

2024-05-23T22:24

2024-05-23T23:18

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном украинской армии городе Херсоне на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о прилетах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Первым сигнал тревоги раздался в Харьковской области - в 21.21 мск. На подконтрольной Киеву части Херсонской области тревогу объявили в 21.55. На остальные указанные регионы тревога распространилась практически одновременно - в 22.08. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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