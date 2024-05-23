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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:28

2024-05-23T08:28

2024-05-23T08:31

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 8.04 мск, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Телеграфа". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html

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