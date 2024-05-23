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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 23.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:28
2024-05-23T08:28
2024-05-23T08:31
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 8.04 мск, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Телеграфа". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьков, харьковская область, украина
В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Телеграф": в Харькове прогремел взрыв
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф"
.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 8.04 мск, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
"В Харькове прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Телеграфа".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.