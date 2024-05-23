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Шумков: пострадавшие от паводка в Курганской области получили выплаты - РИА Новости, 23.05.2024
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00:38 23.05.2024 (обновлено: 02:27 23.05.2024)
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Шумков: пострадавшие от паводка в Курганской области получили выплаты
Шумков: пострадавшие от паводка в Курганской области получили выплаты - РИА Новости, 23.05.2024
Шумков: пострадавшие от паводка в Курганской области получили выплаты
Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пострадавшие от паводка в регионе получили положенные выплаты. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:38
2024-05-23T02:27
курганская область
россия
вадим шумков
владимир путин
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пострадавшие от паводка в регионе получили положенные выплаты. Путин по видеосвязи провел встречу с главой региона. Губернатор доложил ему о ситуации с паводками. "По выплатам: выплаты в размере 10 тысяч получили 13 023 гражданина, выплаты в размере 50-100 тысяч рублей получили 3 057 граждан", - сказал Шумков в ходе встречи."Касательно вашего поручения, Владимир Владимирович, отработать отдельно по многодетным семьям, участникам СВО и пожилым гражданам, которые попали также в зону подтопления, – таких у нас 888 семей и граждан в зоне подтопления. Все они получили по 10 тысяч рублей дополнительно ко всем видам выплат, а также сертификат на 10 тысяч рублей для приобретения строительных материалов", - сообщил он.Шумков добавил, что ребята из пострадавших многодетных семей получили за счёт государства путёвки в детские загородные лагеря, а пожилые люди – путёвки в санатории."Кроме того, с учётом майских праздников, на которые тоже выпали паводки, порядка 17 тысяч граждан, принимавших участие во всех видах боевых конфликтов и войн, также получили выплаты из областного бюджета по 10 тысяч рублей", - сказал глава региона.По его словам, также людям предоставили 4 тысячи универсальных наборов, включающих в себя продукты, рабочие перчатки, мешки для мусора, средства дезинфекции. Он отметил, что для быстрого преодоления последствий паводка была организована работа семи выездных штабов, которые занимались приемом заявлений на местах, разбором завалов, вывозом мусора, санацией территории, а также принимали заявки на подключение газа и электроэнергии."Было вакцинировано в полтора раза больше плана граждан, это 38 тысяч человек", - сообщил Шумков.
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938386166.html
https://ria.ru/20240522/nikolaev-1947732362.html
https://ria.ru/20240428/pavodok-1942951305.html
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курганская область, россия, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество
Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Общество
Шумков: пострадавшие от паводка в Курганской области получили выплаты

Шумков: пострадавшие от паводка в Курганской области получили положенные выплаты

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМестные жители на набережной реки Тобол в Кургане
Местные жители на набережной реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Местные жители на набережной реки Тобол в Кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пострадавшие от паводка в регионе получили положенные выплаты.
Путин по видеосвязи провел встречу с главой региона. Губернатор доложил ему о ситуации с паводками.
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"По выплатам: выплаты в размере 10 тысяч получили 13 023 гражданина, выплаты в размере 50-100 тысяч рублей получили 3 057 граждан", - сказал Шумков в ходе встречи.

"Касательно вашего поручения, Владимир Владимирович, отработать отдельно по многодетным семьям, участникам СВО и пожилым гражданам, которые попали также в зону подтопления, – таких у нас 888 семей и граждан в зоне подтопления. Все они получили по 10 тысяч рублей дополнительно ко всем видам выплат, а также сертификат на 10 тысяч рублей для приобретения строительных материалов", - сообщил он.
Шумков добавил, что ребята из пострадавших многодетных семей получили за счёт государства путёвки в детские загородные лагеря, а пожилые люди – путёвки в санатории.
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"Кроме того, с учётом майских праздников, на которые тоже выпали паводки, порядка 17 тысяч граждан, принимавших участие во всех видах боевых конфликтов и войн, также получили выплаты из областного бюджета по 10 тысяч рублей", - сказал глава региона.
По его словам, также людям предоставили 4 тысячи универсальных наборов, включающих в себя продукты, рабочие перчатки, мешки для мусора, средства дезинфекции. Он отметил, что для быстрого преодоления последствий паводка была организована работа семи выездных штабов, которые занимались приемом заявлений на местах, разбором завалов, вывозом мусора, санацией территории, а также принимали заявки на подключение газа и электроэнергии.
"Было вакцинировано в полтора раза больше плана граждан, это 38 тысяч человек", - сообщил Шумков.
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Курганская областьРоссияВадим ШумковВладимир ПутинНаводнения в России — 2024Общество
 
 
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