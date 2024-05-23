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Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
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09:10 23.05.2024 (обновлено: 09:19 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:10
2024-05-23T09:19
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рамзан кадыров
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой."В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с … королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Его величество во главе бахрейнской делегации находится в нашей стране по приглашению президента России Владимира Путина", – написал Кадыров.
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бахрейн, москва, рамзан кадыров, в мире, россия
Бахрейн, Москва, Рамзан Кадыров, В мире, Россия
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна

Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна в Москве

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой.
"В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с … королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Его величество во главе бахрейнской делегации находится в нашей стране по приглашению президента России Владимира Путина", – написал Кадыров.
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Вчера, 12:10
 
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