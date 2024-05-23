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Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна

Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024

Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:10

2024-05-23T09:10

2024-05-23T09:19

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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой."В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с … королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Его величество во главе бахрейнской делегации находится в нашей стране по приглашению президента России Владимира Путина", – написал Кадыров.

https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html

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