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Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T09:10
2024-05-23T09:10
2024-05-23T09:19
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что у него состоялась встреча в Москве с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой."В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с … королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой. Его величество во главе бахрейнской делегации находится в нашей стране по приглашению президента России Владимира Путина", – написал Кадыров.
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бахрейн, москва, рамзан кадыров, в мире, россия
Бахрейн, Москва, Рамзан Кадыров, В мире, Россия
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна
Кадыров провел встречу с королем и наследным принцем Бахрейна в Москве