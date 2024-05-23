https://ria.ru/20240523/vozhdenie-1948019532.html

В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров

В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров - РИА Новости, 23.05.2024

В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:57

2024-05-23T22:57

2024-05-23T22:57

общество

авто

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается наказывать лишением прав на срок до 1,5 лет, следует из электронной базы Госдумы. "Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение иных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", - следует из пояснительной записки.

https://ria.ru/20240403/zakonoproekt-1937486129.html

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общество, авто, госдума рф