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В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров - РИА Новости, 23.05.2024
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22:57 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vozhdenie-1948019532.html
В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров
В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров - РИА Новости, 23.05.2024
В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:57
2024-05-23T22:57
общество
авто
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается наказывать лишением прав на срок до 1,5 лет, следует из электронной базы Госдумы. "Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение иных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", - следует из пояснительной записки.
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общество, авто, госдума рф
Общество, Авто, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить наказание за повторное вождение без номеров

За повторное вождение без номеров предлагается лишать прав на срок до 1,5 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов предлагается наказывать лишением прав на срок до 1,5 лет, следует из электронной базы Госдумы.
"Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение иных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", - следует из пояснительной записки.
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