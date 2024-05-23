https://ria.ru/20240523/volodin-1947992913.html

Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве

Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве - РИА Новости, 23.05.2024

Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве

Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:13

2024-05-23T19:13

2024-05-23T19:13

политика

госдума рф

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 23 май - РИА Новости. Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.В четверг в Госдуме прошли большие парламентские слушания по теме совершенствования налогового законодательства. "Для нас важно, чтобы в обстановке открытости, гласности происходили изменения в налоговом законодательстве. Подчеркну, что речь идет о совершенствовании налоговой системы, речь идет о повышении ее эффективности на принципе справедливости", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240523/gosduma-1947957064.html

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политика, госдума рф, вячеслав володин, россия