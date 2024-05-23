https://ria.ru/20240523/volodin-1947992913.html
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве - РИА Новости, 23.05.2024
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве
Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:13
2024-05-23T19:13
2024-05-23T19:13
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 23 май - РИА Новости. Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.В четверг в Госдуме прошли большие парламентские слушания по теме совершенствования налогового законодательства. "Для нас важно, чтобы в обстановке открытости, гласности происходили изменения в налоговом законодательстве. Подчеркну, что речь идет о совершенствовании налоговой системы, речь идет о повышении ее эффективности на принципе справедливости", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240523/gosduma-1947957064.html
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Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве
Володин: важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве происходили открыто