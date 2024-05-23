Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/volodin-1947992913.html
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве - РИА Новости, 23.05.2024
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве
Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:13
2024-05-23T19:13
политика
госдума рф
вячеслав володин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:184:2963:1851_1920x0_80_0_0_b624062b626cb4f08eae484dac60df85.jpg
МОСКВА, 23 май - РИА Новости. Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.В четверг в Госдуме прошли большие парламентские слушания по теме совершенствования налогового законодательства. "Для нас важно, чтобы в обстановке открытости, гласности происходили изменения в налоговом законодательстве. Подчеркну, что речь идет о совершенствовании налоговой системы, речь идет о повышении ее эффективности на принципе справедливости", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240523/gosduma-1947957064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_08d0ba90cc73c908846489621df00a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, вячеслав володин, россия
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия
Володин назвал важное условие при изменениях в налоговом законодательстве

Володин: важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве происходили открыто

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 май - РИА Новости. Важно, чтобы изменения в налоговом законодательстве России происходили в обстановке открытости и гласности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире Первого канала.
В четверг в Госдуме прошли большие парламентские слушания по теме совершенствования налогового законодательства.
"Для нас важно, чтобы в обстановке открытости, гласности происходили изменения в налоговом законодательстве. Подчеркну, что речь идет о совершенствовании налоговой системы, речь идет о повышении ее эффективности на принципе справедливости", - сказал Володин.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Госдуме озвучили позиции по изменению налоговой системы
Вчера, 17:02
 
ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала