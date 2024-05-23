https://ria.ru/20240523/volodin-1947864763.html

Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов

Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов - РИА Новости, 23.05.2024

Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов

Бизнесмены, которые не уехали из России, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез капитал, остался ни с чем, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:46

2024-05-23T12:46

2024-05-23T14:28

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бизнесмены, которые не уехали из России, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез капитал, остался ни с чем, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Все те, кто здесь остался, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез, объясняя это тем, что здесь нет защищенности, а там ее больше, сегодня вынуждены работать и водителями, и уборщицами, и кухарками. Остались там ни с чем", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы. Спикер ГД также задался вопросом о том, где сейчас экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс и чем он занимается. "Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял, где заработал? Здесь в России", - сказал Володин. Спикер ГД также подчеркнул, что те, кто уехал из России подло, в спину нанося удары своей стране, "не надо с ними рядом находиться, пусть идут куда подальше". "Предателей никогда не любили в России, и всегда они заканчивали плохо", - заключил он.

https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html

https://ria.ru/20231125/uekhavshie-1911781965.html

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политика, россия, израиль, вячеслав володин, анатолий чубайс, госдума рф, роснано, твой бизнес – новости