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Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов - РИА Новости, 23.05.2024
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12:46 23.05.2024 (обновлено: 14:28 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/volodin-1947864763.html
Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов
Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов - РИА Новости, 23.05.2024
Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов
Бизнесмены, которые не уехали из России, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез капитал, остался ни с чем, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:46
2024-05-23T14:28
политика
россия
израиль
вячеслав володин
анатолий чубайс
госдума рф
роснано
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бизнесмены, которые не уехали из России, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез капитал, остался ни с чем, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Все те, кто здесь остался, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез, объясняя это тем, что здесь нет защищенности, а там ее больше, сегодня вынуждены работать и водителями, и уборщицами, и кухарками. Остались там ни с чем", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы. Спикер ГД также задался вопросом о том, где сейчас экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс и чем он занимается. "Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял, где заработал? Здесь в России", - сказал Володин. Спикер ГД также подчеркнул, что те, кто уехал из России подло, в спину нанося удары своей стране, "не надо с ними рядом находиться, пусть идут куда подальше". "Предателей никогда не любили в России, и всегда они заканчивали плохо", - заключил он.
https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html
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политика, россия, израиль, вячеслав володин, анатолий чубайс, госдума рф, роснано, твой бизнес – новости
Политика, Россия, Израиль, Вячеслав Володин, Анатолий Чубайс, Госдума РФ, Роснано, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Володин сравнил оставшихся и уехавших бизнесменов

Володин: те, кто не уехал из России, защищены и остались с капиталом

© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель бизнес-центра
Посетитель бизнес-центра - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Посетитель бизнес-центра. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бизнесмены, которые не уехали из России, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез капитал, остался ни с чем, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Все те, кто здесь остался, защищены и остались с капиталом, а те, кто вывез, объясняя это тем, что здесь нет защищенности, а там ее больше, сегодня вынуждены работать и водителями, и уборщицами, и кухарками. Остались там ни с чем", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.
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Спикер ГД также задался вопросом о том, где сейчас экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс и чем он занимается.
"Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял, где заработал? Здесь в России", - сказал Володин.
Спикер ГД также подчеркнул, что те, кто уехал из России подло, в спину нанося удары своей стране, "не надо с ними рядом находиться, пусть идут куда подальше".
"Предателей никогда не любили в России, и всегда они заканчивали плохо", - заключил он.
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Твой бизнесПолитикаРоссияИзраильВячеслав ВолодинАнатолий ЧубайсГосдума РФРоснаноТвой бизнес – новости
 
 
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