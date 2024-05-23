https://ria.ru/20240523/volodin-1947853454.html

Володин призвал защищать средний класс

Володин призвал защищать средний класс - РИА Новости, 23.05.2024

Володин призвал защищать средний класс

Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:15

2024-05-23T12:15

2024-05-23T12:15

россия

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг в Госдуме проходят парламентские слушания, где продолжается обсуждение подходов к совершенствованию налоговой системы РФ. "Нам надо защитить средний класс, но при этом, опять-таки, поддерживаем вас, основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", - сказал Володин на парламентских слушаниях.

https://ria.ru/20240523/volodin-1947822202.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество