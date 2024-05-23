https://ria.ru/20240523/vodosnabzhenie-1947851196.html

Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения

Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения - РИА Новости, 23.05.2024

Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поручил решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:06

2024-05-23T12:06

2024-05-23T12:06

ставропольский край

жкх

владимир владимиров

водоснабжение

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поручил решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние изношенные инженерные сети водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. Глава края отметил, что на Ставрополье прикладываются значительные усилия, чтобы преодолеть в ЖКХ непростое наследие 90-х годов прошлого века. В числе таких проблем он назвал нехватку средств, устаревающие мощности и большое количество бесхозяйных объектов. В последние годы вопросы ЖКХ постоянно находятся в фокусе внимания руководства региона. На их решение направляется серьезное финансирование. Бесхозяйные объекты передаются в собственность края и модернизируются. Это помогает улучшать качество подачи коммунальных ресурсов потребителям. Так, за 10 лет обеспеченность качественной питьевой водой жителей края выросла на 17%. Проблема решена для более чем полумиллиона ставропольцев, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". Владимиров обозначил в качестве приоритетных следующие задачи в сфере ЖКХ: решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние изношенные инженерные сети водоснабжения. "Нам нужна полная модернизация системы водоснабжения Ставрополья. На первых этапах сосредоточим усилия на развивающихся агломерациях – Ставропольской и на Кавказских Минеральных Водах", - подчеркнул Владимиров, его слова приводит пресс-служба. По его словам, результатом должна стать практически новая коммунальная инфраструктура, которая сможет выдержать растущую нагрузку на сети и обеспечить устойчивое водоснабжение на ближайшие 50 лет. Глава края отметил, что стоимость проекта оценивается около 130 миллиардов рублей. Для его реализации запланировано в общей сложности 47 мероприятий, которые необходимо реализовать до 2030 года.

https://ria.ru/20240523/dorogi-1947848685.html

https://ria.ru/20240523/stavropole-1947841618.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, владимир владимиров, водоснабжение