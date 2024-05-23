Рейтинг@Mail.ru
Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край
Ставропольский край
 
12:06 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vodosnabzhenie-1947851196.html
Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения
Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения - РИА Новости, 23.05.2024
Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поручил решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:06
2024-05-23T12:06
ставропольский край
жкх
владимир владимиров
водоснабжение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_74b02e33517e26659dcc87ce56d4659c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поручил решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние изношенные инженерные сети водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. Глава края отметил, что на Ставрополье прикладываются значительные усилия, чтобы преодолеть в ЖКХ непростое наследие 90-х годов прошлого века. В числе таких проблем он назвал нехватку средств, устаревающие мощности и большое количество бесхозяйных объектов. В последние годы вопросы ЖКХ постоянно находятся в фокусе внимания руководства региона. На их решение направляется серьезное финансирование. Бесхозяйные объекты передаются в собственность края и модернизируются. Это помогает улучшать качество подачи коммунальных ресурсов потребителям. Так, за 10 лет обеспеченность качественной питьевой водой жителей края выросла на 17%. Проблема решена для более чем полумиллиона ставропольцев, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". Владимиров обозначил в качестве приоритетных следующие задачи в сфере ЖКХ: решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние изношенные инженерные сети водоснабжения. "Нам нужна полная модернизация системы водоснабжения Ставрополья. На первых этапах сосредоточим усилия на развивающихся агломерациях – Ставропольской и на Кавказских Минеральных Водах", - подчеркнул Владимиров, его слова приводит пресс-служба. По его словам, результатом должна стать практически новая коммунальная инфраструктура, которая сможет выдержать растущую нагрузку на сети и обеспечить устойчивое водоснабжение на ближайшие 50 лет. Глава края отметил, что стоимость проекта оценивается около 130 миллиардов рублей. Для его реализации запланировано в общей сложности 47 мероприятий, которые необходимо реализовать до 2030 года.
https://ria.ru/20240523/dorogi-1947848685.html
https://ria.ru/20240523/stavropole-1947841618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_b151a3dbfb0988ee141789689a0cd9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, владимир владимиров, водоснабжение
Ставропольский край, ЖКХ, Владимир Владимиров, Водоснабжение

Глава Ставрополья поставил задачу модернизировать систему водоснабжения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сезонное отключение горячей воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания поручил решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние изношенные инженерные сети водоснабжения, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.
Глава края отметил, что на Ставрополье прикладываются значительные усилия, чтобы преодолеть в ЖКХ непростое наследие 90-х годов прошлого века. В числе таких проблем он назвал нехватку средств, устаревающие мощности и большое количество бесхозяйных объектов.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Владимиров поручил обновлять не менее 350 километров местных дорог в год
11:59
В последние годы вопросы ЖКХ постоянно находятся в фокусе внимания руководства региона. На их решение направляется серьезное финансирование. Бесхозяйные объекты передаются в собственность края и модернизируются. Это помогает улучшать качество подачи коммунальных ресурсов потребителям. Так, за 10 лет обеспеченность качественной питьевой водой жителей края выросла на 17%. Проблема решена для более чем полумиллиона ставропольцев, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций".
Владимиров обозначил в качестве приоритетных следующие задачи в сфере ЖКХ: решить вопросы с сезонным дефицитом воды и привести в нормативное состояние изношенные инженерные сети водоснабжения.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время ежегодного послания - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Владимиров поручил разработать проект стратегии развития Ставрополья
11:39
"Нам нужна полная модернизация системы водоснабжения Ставрополья. На первых этапах сосредоточим усилия на развивающихся агломерациях – Ставропольской и на Кавказских Минеральных Водах", - подчеркнул Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, результатом должна стать практически новая коммунальная инфраструктура, которая сможет выдержать растущую нагрузку на сети и обеспечить устойчивое водоснабжение на ближайшие 50 лет.
Глава края отметил, что стоимость проекта оценивается около 130 миллиардов рублей. Для его реализации запланировано в общей сложности 47 мероприятий, которые необходимо реализовать до 2030 года.
 
Ставропольский крайЖКХВладимир ВладимировВодоснабжение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала