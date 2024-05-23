https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html
Венесуэла вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году
Венесуэла вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году - РИА Новости, 23.05.2024
Венесуэла вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году
Власти Венесуэлы ещё раз выразили надежду на вступление в БРИКС в 2024 году, сообщила вице-президент Делси Родригес. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T04:08
2024-05-23T04:08
2024-05-23T04:10
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КАРАКАС, 23 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы ещё раз выразили надежду на вступление в БРИКС в 2024 году, сообщила вице-президент Делси Родригес. "Венесуэла надеется войти официально в БРИКС в этом году, потому что это дорога нового мира, мира без гегемонизма, мира, построенного на уважении международного права", - сказала она. Заявление Родригес транслировал телеканал VTV. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Президент страны Николас Мадуро в марте текущего года сообщил, что страна рассчитывает вступить в организацию на саммите в России в октябре 2024 года. Позднее, в середине апреля, посол страны в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что Венесуэла возлагает большие надежды на саммит БРИКС в октябре в Казани в контексте ее намерения присоединиться к объединению.
https://ria.ru/20240522/briks-1947649333.html
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В мире, Венесуэла, Россия, Москва, Делси Родригес, Николас Мадуро, БРИКС
Венесуэла вновь выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году
Вице-президент Венесуэлы выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году