https://ria.ru/20240523/velikobritaniya-1947864934.html

В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании

В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании - РИА Новости, 23.05.2024

В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:46

2024-05-23T12:46

2024-05-23T12:46

великобритания

россия

дмитрий песков

риши сунак

в мире

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предстоящих выборах в Великобритании. "Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих выборах в Великобритании. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля.

https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

великобритания, россия, дмитрий песков, риши сунак, в мире