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В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании - РИА Новости, 23.05.2024
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12:46 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/velikobritaniya-1947864934.html
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании
Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:46
2024-05-23T12:46
великобритания
россия
дмитрий песков
риши сунак
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предстоящих выборах в Великобритании. "Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих выборах в Великобритании. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля.
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
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великобритания, россия, дмитрий песков, риши сунак, в мире
Великобритания, Россия, Дмитрий Песков, Риши Сунак, В мире
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании

Песков: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран

© AP Photo / Matt DunhamЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предстоящих выборах в Великобритании.
"Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих выборах в Великобритании.
Ранее премьер Великобритании Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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