https://ria.ru/20240523/velikobritaniya-1947864934.html
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании - РИА Новости, 23.05.2024
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании
Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:46
2024-05-23T12:46
2024-05-23T12:46
великобритания
россия
дмитрий песков
риши сунак
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о предстоящих выборах в Великобритании. "Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о предстоящих выборах в Великобритании. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак объявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 4 июля.
https://ria.ru/20240523/vybory-1947792814.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c622d688fd635292b2102f26fa623876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, дмитрий песков, риши сунак, в мире
Великобритания, Россия, Дмитрий Песков, Риши Сунак, В мире
В Кремле ответили на вопрос о предстоящих выборах в Великобритании
Песков: Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран