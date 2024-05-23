https://ria.ru/20240523/ushakov-1947954928.html

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024

Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна

Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Москве были полезными, стороны договорились активизировать... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:56

2024-05-23T16:56

2024-05-23T16:56

россия

юрий ушаков

владимир путин

бахрейн

москва

хамад бен иса аль халифа

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Москве были полезными, стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран. "Активизировать сотрудничество по всем направлениям, по всем буквально", - сказал Ушаков в ответ на вопрос, о чем стороны договорились в ходе встречи в Москве. Он отметил, что состоялся очень хороший разговор и в узком составе, и в широком. "Выступили все министры, буквально все, которые присутствовали с нашей стороны, и со стороны бахрейнской. То есть такая полезная была дискуссия, я бы сказал, на удивление полезная, интересная", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947950578.html

https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html

россия

бахрейн

москва

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россия, юрий ушаков, владимир путин, бахрейн, москва, хамад бен иса аль халифа