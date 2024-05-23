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Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
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16:56 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/ushakov-1947954928.html
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Москве были полезными, стороны договорились активизировать... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:56
2024-05-23T16:56
россия
юрий ушаков
владимир путин
бахрейн
москва
хамад бен иса аль халифа
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Москве были полезными, стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран. "Активизировать сотрудничество по всем направлениям, по всем буквально", - сказал Ушаков в ответ на вопрос, о чем стороны договорились в ходе встречи в Москве. Он отметил, что состоялся очень хороший разговор и в узком составе, и в широком. "Выступили все министры, буквально все, которые присутствовали с нашей стороны, и со стороны бахрейнской. То есть такая полезная была дискуссия, я бы сказал, на удивление полезная, интересная", - добавил помощник президента.
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947950578.html
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россия, юрий ушаков, владимир путин, бахрейн, москва, хамад бен иса аль халифа
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Бахрейн, Москва, Хамад бен Иса Аль Халифа
Ушаков рассказал о сотрудничестве России и Бахрейна

Ушаков: Россия и Бахрейн договорились активизировать сотрудничество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Москве были полезными, стороны договорились активизировать сотрудничество по всем направлениям, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Король Бахрейна в эти дни находится с официальным визитом в России. В четверг в Кремле состоялась его встреча с президентом России. Переговоры сначала проходили в узком формате, а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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16:43
"Активизировать сотрудничество по всем направлениям, по всем буквально", - сказал Ушаков в ответ на вопрос, о чем стороны договорились в ходе встречи в Москве.
Он отметил, что состоялся очень хороший разговор и в узком составе, и в широком.
"Выступили все министры, буквально все, которые присутствовали с нашей стороны, и со стороны бахрейнской. То есть такая полезная была дискуссия, я бы сказал, на удивление полезная, интересная", - добавил помощник президента.
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РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинБахрейнМоскваХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
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