https://ria.ru/20240523/ushakov-1947941540.html
Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков
Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.05.2024
Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков
Президент Боливии Луис Арсе точно приедет на Петербургский международный экономический форум в июне и примет участие в пленарном заседании, прорабатывается... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:26
2024-05-23T16:26
2024-05-23T17:20
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе точно приедет на Петербургский международный экономический форум в июне и примет участие в пленарном заседании, прорабатывается участие в ПМЭФ и других иностранных лидеров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я могу сказать, что на данный момент точно приедет президент Боливии. Еще этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии - пленарном заседании", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, кого из иностранных лидеров Россия ждет в качестве гостей ПМЭФ-24.Он подтвердил, что лидер Боливии будет основным гостем ПМЭФ, однако может быть не единственным. "Да. Но он может быть и не один", - сказал Ушаков.Помощник президента при этом не стал уточнять, кто будет модератором пленарной сессии ПМЭФ."Главный человек там будет наш президент и президент Боливии. И будет человек, который будет помогать вести дискуссию", - отметил Ушаков в ответ на вопрос, кто будет вести пленарное заседание.
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боливия, россия, юрий ушаков, луис арсе
Боливия, Россия, Юрий Ушаков, Луис Арсе
Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков
Ушаков: президент Боливии Луис Арсе точно приедет на ПМЭФ в июне
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе точно приедет на Петербургский международный экономический форум в июне и примет участие в пленарном заседании, прорабатывается участие в ПМЭФ и других иностранных лидеров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я могу сказать, что на данный момент точно приедет президент Боливии. Еще этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии - пленарном заседании", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, кого из иностранных лидеров Россия ждет в качестве гостей ПМЭФ-24.
Он подтвердил, что лидер Боливии будет основным гостем ПМЭФ, однако может быть не единственным. "Да. Но он может быть и не один", - сказал Ушаков.
Помощник президента при этом не стал уточнять, кто будет модератором пленарной сессии ПМЭФ.
"Главный человек там будет наш президент и президент Боливии. И будет человек, который будет помогать вести дискуссию", - отметил Ушаков в ответ на вопрос, кто будет вести пленарное заседание.