https://ria.ru/20240523/ushakov-1947941540.html

Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков

Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.05.2024

Президент Боливии точно приедет на ПМЭФ в июне, заявил Ушаков

Президент Боливии Луис Арсе точно приедет на Петербургский международный экономический форум в июне и примет участие в пленарном заседании, прорабатывается... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:26

2024-05-23T16:26

2024-05-23T17:20

боливия

россия

юрий ушаков

луис арсе

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе точно приедет на Петербургский международный экономический форум в июне и примет участие в пленарном заседании, прорабатывается участие в ПМЭФ и других иностранных лидеров, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я могу сказать, что на данный момент точно приедет президент Боливии. Еще этот вопрос в проработке в отношении других лидеров, но президент Боливии точно приедет и будет присутствовать на основном мероприятии - пленарном заседании", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, кого из иностранных лидеров Россия ждет в качестве гостей ПМЭФ-24.Он подтвердил, что лидер Боливии будет основным гостем ПМЭФ, однако может быть не единственным. "Да. Но он может быть и не один", - сказал Ушаков.Помощник президента при этом не стал уточнять, кто будет модератором пленарной сессии ПМЭФ."Главный человек там будет наш президент и президент Боливии. И будет человек, который будет помогать вести дискуссию", - отметил Ушаков в ответ на вопрос, кто будет вести пленарное заседание.

https://ria.ru/20240326/bakhreyn-1935806321.html

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боливия, россия, юрий ушаков, луис арсе